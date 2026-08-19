HS: Orpo kodupartei toetus langes viimase viie aasta madalaimale tasemele

Ajalehe Helsingin Sanomat tellitud küsitlusest selgub, et peaminister Petteri Orpo kodupartei Koonderakonna toetus kukkus viimase viie aasta madalaimale tasemele.

Populaarseima erakonnana jätkab Sotsiaaldemokraatlik Partei (SDP) 23,8 protsendiga. Teisel kohal on peaministripartei Koonderakond 16,5-protsendise toetusega. Neile järgneb Põlissoomlaste partei, mille toetus on 14,6 protsenti. Soome Keskerakonna toetus on 13,7 protsenti, vahendas Yle.

Küsitluse viis läbi Verian ning selles osales üle 2900 inimese, veapiir oli 1,8 protsendipunkti.