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Trumpi soosikutest vabariiklasi saatis Florida eelvalimistel suur edu

Välismaa
Donald Trumpi liitlane Byron Donalds
Donald Trumpi liitlane Byron Donalds Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Chris Urso
Välismaa

Florida osariigis toimusid eelvalimised, kus president Donald Trumpi toetatud kandidaadid saavutasid mitu olulist võitu. Viimased tulemused kinnitavad taas, et Trump on säilitanud vabariiklaste partei üle raudse haarde.

Esindajatekoja saadik ning Trumpi liitlane Byron Donalds võitis vabariiklaste kubernerikandidaadi eelvalimised. Donalds kogus ligi 48 protsenti häältest ning tõenäoliselt saab temast Ron DeSantise mantlipärija.

47-aastane Donalds liitus esindajatekojaga 2021. aastal ning peab novembris peetavatel üldvalimistel veel alistama demokraatide kandidaadi David Jolly. Florida on aga viimastel aastatel muutunud vabariiklaste tugipunktiks ning eeldatavasti tõuseb Donalds lähiajal USA ühe rikkaima osariigi etteotsa.

Donalds saavutas ülekaaluka võidu, valimistel osalesid veel ka asekuberner Jay Collins ja paremäärmuslik provokaator James Fishback. 

Fishbacki toetasid mitmed tuntud paremäärmuslikud meediategelased, nagu Tucker Carlson ja Nick Fuentes. Iisraeli terav kriitik Fishback kogus vaid 10 protsenti häältest ning jäi alla ka Collinsile, kes sai umbes 25 protsenti häältest.

Florida eelvalimistel toimus veel mitmeid võistlusi USA esindajatekoja ja senati kohtadele. Senati vabariiklaste eelvalimised võitis senaator Ashley Moody, kes sai ligi 80 protsenti häältest. 

Moody määrati ametisse praeguse välisministri Marco Rubio poolt vabaks jäänud senatikohale ning ta proovib nüüd täita Rubio ametiaja ülejäänud kaks aastat.

Demokraatide eelvalimistel saavutas ootamatu võidu demokraatlik sotsialist ja Iisraeli terav kriitik Angie Nixon. Ta alistas eelvalimistel Alex Vindmani, kes kulutas valimiskampaaniale Nixonist palju rohkem raha.

Vabariiklaste esindajatekoja eelvalimistel sai suure kaotuse Trumpi endine soosik Cory Mills, kes kaotas Ryan Elijahile. Millsi saatsid mitmed skandaalid ning Trump ja vabariiklaste ladvik kartsid, et ta võib novembris peetavatel üldvalimistel jääda alla demokraatide kandidaadile. 

Trump seekord Millsile toetust ei avaldanud ning ka DeSantis keeldus teda toetamast. Elijahile avaldasid aga toetust mitmed tuntud Florida vabariiklased, nagu Anna Paulina Luna ja Mike Haridopolos.

Demokraatide eelvalimistel suutis mõõdukas kandidaat Jared Moskowitz alistada vasakpoolse kandidaadi Oliver Larkini.

Vabariiklasest kongressisaadik ja Iisraeli tulihingeline toetaja Randy Fine suutis aga eelvalimistel alistada paremäärmusliku kandidaadi Dan Bilzeriani. Viimase antisemiitlikud sotsiaalmeediapostitused on hukka mõistnud nii vabariiklasest esindajatekoja spiiker Mike Johnson kui ka alamkoja demokraatide juht Hakeem Jeffries.

Florida elanik Trump hääletas seekord posti teel. Samas nõuab ta järjepidevalt sellise hääletamisviisi lõpetamist, väites, et see aitab kaasa valimispettustele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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