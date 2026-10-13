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Musk rahastab vabariiklaste kampaaniat sadade miljonite dollaritega

Välismaa
Elon Musk ja Donald Trump
Elon Musk ja Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Evan Vucci
Välismaa

Ajalehe Financial Timesi andmetel sai Elon Muskist taas vabariiklaste suurim rahastaja ja maailma rikkaim inimene on tänavuse valimiskampaania ajal kulutanud juba üle 275 miljoni dollari.

Musk toetas 2024. aastal Donald Trumpi valimiskampaaniat ligi 300 miljoni dollariga ning on viimastel kuudel annetanud vabariiklaste toetuseks veel ligi 275 miljonit dollarit.

Musk annetas 158 miljonit dollarit vabariiklaste senatikandidaate toetavale fondile. 20 miljonit sai esindajatekoja kandidaatide toetamiseks loodud fond. Need on peamised vabariiklaste senaatori- ja kongressisaadiku kandidaate toetavad poliitilised tegevuskomiteed (PAC), ütlesid asjaga kursis olevad inimesed.  

Muski tegevus aitas suurendada vabariiklaste rahalist edumaad. Föderaalsete aruannete kohaselt olid vabariiklastega seotud poliitilised tegevuskomiteed ja Trumpi toetav rühmitus Maga Inc augusti lõpuks kogunud üle 1,1 miljardi dollari, samal ajal kui demokraatide vastav summa ulatus 600 miljoni dollarini.

Samal ajal võivad Trumpi madalad toetusreitingud kahjustada vabariiklaste valimisväljavaateid. Küsitluste põhjal on demokraatidel head võimalused saavutada enamus esindajatekojas, kuid pole veel selge, kas neil õnnestub taastada kontroll ka senati ehk USA kongressi ülemkoja üle.

Musk ise on suunanud raha mitme võtmeosariigi valimiskampaaniatesse, rahastades tekstisõnumeid ning digi- ja trükireklaame. Tema naasmine vabariiklaste toetajate sekka leiab aset pärast 2025. aastal Trumpiga puhkenud tüli, mille põhjustasid lahkarvamused presidendi maksu- ja kulutusseaduse üle.

Viimastel kuudel on Musk külastanud korduvalt Valget Maja ning Trump andis talle hiljuti riikliku teadusmedali. Lisaks hakkab Musk osalema Pentagoni projektis, mille eesmärk on välja selgitada, milliseid relvi ja tehnoloogiaid vajab USA sõjavägi tulevastes sõdades.

Muski äriimpeerium teeb juba praegu Pentagoniga tihedat koostööd ning tema ettevõtetel on USA föderaalvalitsusega sõlmitud miljardite dollarite väärtuses lepinguid.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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