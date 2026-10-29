USA üks pingelisemaid valimisheitlusi käib Georgia osariigis

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et vahevalimiste üks pingelisemaid kubernerivalimiste heitlusi toimub Georgia osariigis. Tasavägises võitluses lähevad vastamisi vabariiklasest miljardär Rick Jackson ja demokraadist Atlanta endine linnapea Keisha Lance Bottoms.

Küsitluste järgi on kandidaatide toetus sisuliselt võrdne ning valimiste saatus püsib noateral.

Mõlemad kandidaadid saavad viidata hiljutistele küsitlustele, mis näitavad nende nappi edumaad. "Võistlus on endiselt täiesti lahtine," ütles Emory ülikooli politoloogiaprofessor Andra Gillespie.

Mõlema partei suurimad staarid on asunud oma kandidaate toetama. USA president Donald Trump toetab Jacksonit, keda ta nimetas suureks patrioodiks, kes edendab Georgia osariigi majandust.

Endine president Barack Obama osales kolmapäeva õhtul Atlantas üritusel, et toetada demokraatide kandidaate. Obama avaldas toetust senaator Jon Ossoffile, kes tõenäoliselt võidab ka senativalimised. The Wall Street Journal kirjutab, et Obama pühendas suure osa oma kõnest siiski Keisha Lance Bottomsi toetuseks.

Bottomsist võib saada esimene mustanahaline naine, kes valitakse osariigi kuberneriks ning demokraatidel avaneks võimalus võtta vabariiklastelt kuberneriamet, mida nad on enda käes hoidnud 23 aastat.

Valimiskampaania ajal on kandidaadid keskendunud peamiselt teineteise kritiseerimisele.

Jackson on kritiseerinud Bottomsi tegevust Atlanta linnapeana, eelkõige George Floydi tapmisele järgnenud rahutuste ohjamist. Bottoms on omakorda juhtinud tähelepanu Jacksoni sidemetele Trumpiga ning kritiseerinud tema ärihuve ja kohtuvaidlusi.

Bottoms keskendub elukalliduse vähendamisele ning soovib muu hulgas laiendada ravikindlustuse kättesaadavust. Samas Jackson lubab kärpida osariigi tulumaksu ja luua töökohti.

Mõlemad kandidaadid püüavad valijaid kõnetada ka isiklike lugudega. Bottoms on rääkinud oma isa sõltuvusprobleemidest ja vangistusest ning enda keerulisest ajast Atlanta linnapeana.

Jackson on omakorda rääkinud raskest lapsepõlvest, sealhulgas ema alkoholiprobleemidest ja enda sattumisest kasuperesse. Ta ei käinud ülikoolis, kuid ehitas hiljem üles võimsa äriimpeeriumi.

Ajaleht The Wall Street Journal toob veel välja, et vabariiklased on Georgias aastakümneid domineerinud. Presidendivalimistel on osariigist aga saanud kaalukeeleosariik. Donald Trump võitis seal 2016. ja 2024. aastal, demokraat Joe Biden aga 2020. aastal.

Vahevalimised toimuvad 3. novembril.