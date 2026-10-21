Riigikoolide õpetajad soovivad järgmiseks aastaks suuremat palgatõusu

Kuigi riigikoolide õpetajad soovivad suuremat palgatõusu, pole haridusministeeriumi hinnangul selleks praegu piisavalt raha. Kollektiivlepingu läbirääkimistel räägiti õpetajate töökoormusest ja sellest, kuidas vältida riigikoolide õpetajate palga mahajäämust.

Haridus- ja teadusministeerium peab riigikoolide õpetajate järgmise aasta palgasoovi praeguste eelarvevõimaluste juures ebarealistlikuks. Haridustöötajate esindajad soovivad tõsta õpetajate töötasu alammäära Eesti prognoositava keskmise palgani. Seda arutati möödunud nädalal minister Kristina Kallasega toimunud riigikoolide kollektiivlepingu läbirääkimiste avakohtumisel.

Ministeeriumi riigikoolide osakonna juhataja Raino Liblik ütles ERR-ile, et esimene kohtumine oli alles läbirääkimiste algus.

"Kindlasti me arutame, millised on meie võimalused. Aga hetkel, mis oli siis haridustöötajate liidu ettepanek, see oli ettepanek ikkagi märkimisväärselt kõrgem varasemaga võrreldes. See ei ole meie jaoks realistlik," sõnas Liblik.

Läbirääkimistel osalenud ja äsja asutatud Riigi Üldhariduskoolide Haridustöötajate Liidu esimees Kristjan Rühl juhtis tähelepanu ka riigikoolide ja omavalitsuskoolide õpetajate palgaerinevuse ohule.

"Kuna riigikoolid ei oma nii-öelda täiendavat palgatoetust, mida kohaliku omavalitsuse peetavates koolides väga paljudes makstakse, 50 kuni 150 eurot olenevalt kohalikust omavalitsusest, siis juhtisime tähelepanu, et riigikoolide õpetajad ei jääks nii-öelda tagaajaja rolli selles palgasüsteemis," sõnas Rühl.

Kohtumisel räägiti ka sellest, kuidas peaks õpetajate palga puhul arvestama klasside suurust. Rühli sõnul ei tohiks väikeste koolide õpetajad selle tõttu halvemasse olukorda sattuda.

"Kui seal lihtsalt õpilaste vähesuse tõttu ei olegi klassid väga suured, siis ega õpetaja ei ole selles süüdi," ütles Rühl.

Samas tõi Raino Liblik välja, miks klassi suurus on õpetaja töökoormuse hindamisel siiski oluline.

"Me peame arvestama ka sellega, et õpetada klassis, kus on 18 õpilast ja kus on 36 õpilast, on väike erinevus. Me peame ka sellega arvestama," leidis Liblik.

Rühli juhitav uus liit loodi selleks, et riigikoolide töötajatel oleks oma esindaja läbirääkimistel ministeeriumiga. Seni on piirkondlikud haridustöötajate liidud pidanud läbirääkimisi peamiselt omavalitsustega.

Läbirääkimised jätkuvad novembris. Ministeeriumil konkreetset vastupakkumist veel pole, kuid väiksemat palgatõusu kaalutakse.