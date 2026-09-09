X!

Kallas õpetajate palganõudest: raha on loetav suurus ja seda lihtsalt pole

Eesti
Õpetajate palgaläbirääkimised. Kristina Kallas
Õpetajate palgaläbirääkimised. Kristina Kallas Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) teatas haridustöötajate palgaläbirääkimistel, et riigieelarves pole raha õpetajate palga tõstmiseks ning kasv saaks tulla vaid kärbete arvelt. Haridustöötajate liidu esindaja Reemo Voltri hoiatas, et õpetajad on valmis ka tööseisakuteks.

Kallase sõnul on praeguses majandusolukorras riigieelarvesse ükskõik milliseid kasvusid lisada praktiliselt võimatu, sest majanduskasvu tulu katab vaid varasemalt indekseeritud kulude, nagu pensionite ja kaitsekulude kasvu.

See tähendab, et haridussektoris on lisaraha leidmine äärmiselt keeruline. "Me saame õpetajate palgatõusu planeerida sel juhul, kui kuskilt kärbime. Me peaksime raha lihtsalt kuskilt mujalt ümber tõstma, kelleltki ära võtma selleks, et me saaksime teha õpetajate palgatõusu," rääkis Kallas.

Haridustöötajate liidu nõudmist tõsta järgmisel aastal alampalk Eesti keskmiseni ehk 2312 euroni minister võimalikuks ei pea.

"Seda ma kindlasti realistlikuks ei pea, et õpetajate miinimumtasu on Eesti keskmine tasu, sest Eesti keskmist tasu ei saa siiski enamus Eesti inimesi. Ideaalses maailmas ütleks iga haridusminister, et õpetaja väärib tegelikult sellist palka. Absoluutselt, see töö toob ühiskonnale tulevikus väga tugevasti tulu. Aga lihtsalt, raha on loetav suurus ja tegelikult teda täna meil riigieelarves lihtsalt ei ole," tõdes minister.

Palgaküsimuste kõrval vajab Kallase sõnul lahendamist ka õpetajate kasvav koormus, mida võimendab erivajadustega laste arvu suurenemine.

Kallas viitas värsketele PISA uuringu tulemustele, mis näitavad, et Eestis on Euroopa madalaim õpilaste ja õpetajate suhe ning väga palju väikeseid gümnaasiume, mis neelavad suure osa haridusrahast. Demograafiliste muutuste tõttu hakkab 2028. aastast kooli minevate laste arv langema 3000 võrra, mis vähendab omavalitsuste pearaha, millest õpetajate palkasid makstakse.

Õpetajad ootavad pikaajalist kindlust

Voltri rõhutas, et riigieelarve keeruline olukord ei tohi tähendada hariduse kvaliteedis järeleandmist. Tema sõnul on õpetajaskonna miinimumootus 2300-eurone alampalk või valimiseelse lubaduse täitmine hoida õpetajate arvestuslik keskmine palk 120 protsendi juures riigi keskmisest.

"Kui meil jätkuvalt õpetajate palgad langevad võrreldes riigi keskmisega, mida nad selle valitsuse ajal on teinud, siis see on väga kurjakuulutav sõnum praegustele õpetajatele ja tulevastele õpetajatele," hoiatas Voltri.

"See näitab, et me ei väärtusta õpetajaametit ja sealt tulenevalt on ka tegelikult suur tõenäosus, et ka meie hariduse kvaliteet hakkab langema, mida tõi välja ka OECD PISA uuringu analüüs," lisas ta.

Voltri kinnitusel on õpetajad valmis kompromissideks ja lepiksid vajadusel soovitud palgatõusust väiksema kasvuga tingimusel, et riigieelarve strateegia annab pikaajalise kindluse lubaduste täitmiseks järgmistel aastatel. Küll aga ei olda nõus leppima palga suhtelise langemisega.

"Millega kindlasti õpetajaskond ei ole nõus, on ikkagi see, kui öeldakse, et palgad üldse ei tõuse, ehk siis me kohe viis või kuus protsendipunkti langeme võrreldes keskmise palgakasvuga – sellega ei saa leppida," ütles Voltri.

Ta meenutas, et eelmise streigiga saavutati olukorras, kus palgatõusu peeti võimatuks, siiski 71-eurone kasv, ning lisas, et 14. septembril toimub riigikogu ees haridustöötajte meeleavaldus. Vajadusel ei välista Voltri ka uusi tööseisakuid.

Omavalitsuste rasked valikud

Saku valla finantsteenistuse juht Randar Lohu tõi esile, et õpetajate riikliku palga alammäära jõuline tõstmine seab kohalikud omavalitsused raskesse seisu teiste töötajate tasustamisel. Saku vallas makstakse Lohu sõnul õpetajatele juba praegu 2400–2500 eurost brutopalka, mis on kõrgem kui Eesti keskmine, ent pidev riiklik surve nõuab lisavahendeid.

"Loomulikult on huviharidus, teised õpetajad, samuti on meil igasugused muud valla hallatavad asutused, ja võib-olla me ei ole võimelised nende töötajate palkasid sellises määras tõstma, kui kooliõpetajate palk tõuseb seal kümme pluss protsenti," selgitas Lohu.

"Siis jäävad teised inimesed kõik ilma palgatõusuta, aga meil on umbes 650 inimest, kellele me igakuiselt palka maksame," lausus Lohu.

Lohu sõnul oodatakse praegu riigieelarve läbirääkimiste täpsemaid numbreid, mis peaksid selguma kuu lõpupoole.

Haridustöötajad, riigi esindajad ja omavalitsuste spetsialistid kogunevad kahe nädala pärast uuesti õpetajate palga alammäära arutama.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Veronika Uibo

Allikas: AK

Samal teemal

uus hooaeg

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:46

EL tahab riigihangetes Hiinat kõrvale tõrjuda

17:31

Messist saab Hispaania esiliigaklubi omanik

17:11

Saksi-Anhalti valimistulemus lõhestab Saksamaa võimuliitu

17:10

Sutt taandub ministriametist

17:00

Eelarvenõukogu: kuigi majandus kasvab, on riigirahanduse väljavaade endiselt keeruline

16:59

Uku Jürjendal kohtub Helsingis Soome profipoksi meistriga

16:55

Ida-Virumaal katsetatakse pilootprojekti kodus kukkunud inimeste aitamiseks

16:50

Tuleval aastal astub Alexela kontserdimajas üles näitleja John Malkovich

16:46

Tehisaru kasutuselevõtu toetus osutus ootamatult populaarseks

16:46

Pevkur teeb valitsusele ettepaneku vabastada kantsler Kuusk ametist

Kontserdielamused

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08.09

India ettevõttega kontakti loomise ajal võtmerollides olnud isikud vaikivad

12:31

Sutt teatas ministriametist taandumisest Uuendatud

08.09

Kaimo Kuusk: kui minister mind ametist vabastab, siis nii see on Uuendatud

08.09

Datasel: meie andmed näitavad RKIK-i lepingute väärtuseks üle 150 miljoni euro

08.09

Island kutsus Trumpi kaardipostituse tõttu välja USA suursaadiku

12:02

Rail Balticu rongihange kukkus läbi

15:48

Ukraina õhurünnak tabas Novorossiiski sadamat Uuendatud

16:29

Michal teeb Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks Uuendatud

08:48

USA hävitas viis Iraani naftatankerit, Teheran vastas õhurünnakutega

06:17

Norstat: Isamaa toetus langes viimase kolme aasta madalaimale tasemele

ilmateade

SPORT

17:31

Messist saab Hispaania esiliigaklubi omanik

16:59

Uku Jürjendal kohtub Helsingis Soome profipoksi meistriga

16:22

Tugevalt alustanud Eesti rannajalgpallikoondis alistas Belgia

15:46

TÄNA OTSE | Itaalia ja Austraalia heitlevad koha eest veerandfinaalis

loe: kultuur

16:50

Tuleval aastal astub Alexela kontserdimajas üles näitleja John Malkovich

16:34

Raul Sööt: John Coltrane'i album "A Love Supreme" on minu jaoks täiuslik

16:25

Kultuuri kiirkursus | Bugs Bunny, Aki Kaurismäki ja mitu plaaditäit nostalgiat

15:27

2025. aasta teatris: vähem uuslavastusi, rohkem publikut

loe: eeter

16:01

Füsioterapeut Priit Teniste: liigesed saavad toitu ainult liikudes

15:30

"Pealtnägija": põhikooli lapsevanemad läksid koolipäeva alguse tõttu kohtusse

14:36

"Elu loomaaias" uude hooaega jagub delikaatseid ja dramaatilisi hetki

14:25

Fred Puss: adramaarevisjonid aitavad eestlastel oma esivanemaid leida

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (09.09.2026 15:00:00)

12:40

Kunstivarguste laine paneb Prantsusmaa muuseume kultuuriväärtuste kaitset tugevdama

12:20

Raadiouudised (09.09.2026 12:00:00)

10:30

Seadusemuudatus võimaldab isiklikuks tabeks toodetud taastuvenergiat teistega jagada

09:55

Õpiränne kogub populaarsust ka kutseõppurite seas

09:55

Riik võib hakata äriregistrist kustutama aruannetega hilinenud ettevõtteid

09:20

Raadiouudised (09.09.2026 09:00:00)

08.09

Päevakaja (08.09.2026 18:00:00)

08.09

Väikesaarte laevaliine ähvardab järgmise nädala reedel streik

08.09

Infortar Agro ostab Leedu põllumajanduskontserni Litagra

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo