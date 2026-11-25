Mitu riigikogu opositsioonierakonda soovib, et õpetajate palk tõuseks kolme protsendi asemel viis protsenti. Rahanduskomisjon võib aga ettepanku aruteluni jõuda vaid mõni päev enne eelarve kolmandat lugemist.

Annely Akermann lausus, et ta ei julge veel kinnitada, kas viieprotsendilises õpetajate palga tõusus jõutakse kokkuleppeni.

"See on kahtlemata üks läbirääkimiste teema, aga kas see jõuab nüüd positiivse otsuseni, on praegu küsimärk. Ma ei julge seda öelda. Samal ajal on õpetajad, päästjad ja politseinikud tegelikult ikkagi üks grupp, kelle palgad järgmisel aastal tõusevad," kommenteeris Akkermann ERR-ile.

"Kindlasti on õpetajate palgatõus koos kõikide teiste muudatusettepanekutega üks kompromissi koht. Kui kõik opositsioonierakonnad selles kokku lepivad, et näiteks vähendatakse laiapindse riigikaitse rahastust. Ja kui see on selle eelarve läbiminemise hind, siis mis mina seda laualt maha kindlasti ei tõsta," lisas Akkermann.

Haridustöötajate liit ning haridus- ja teadusministeerium ei saavutanud riikliku lepitaja juures kokkulepet õpetajate alampalga tõusuks. Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri ütles, et viieprotsendiline palgatõus oleks miinimum, millega õpetajad nõustuksid.

"Ma arvan, et vähemalt enne valimisi võtaks võib-olla õpetajatel sellise tahtmise või sunni streikida. Ükski õpetaja ei taha kunagi streiki tegelikult. Aga see võtaks vähemalt sunni ära seda teha, et olukord ei lähe halvemaks," ütles Voltri.

Riigikogu Keskerakonna, Isamaa ja sotside fraktsioonid esitavad kõik eraldi enne riigieelarve kolmandat lugemist muudatusettepanekud. Need võimaldaks ministeeriumi leitud kolmele protsendile lisada veel kaks protsenti õpetajate palga tõusuks.

Muudatusettepanekute tähtaeg on kolmapäeval kell 17.15. Riigieelarve aruteluni rahanduskomisjonis niipea veel ei jõuta. Komisjoni korraline istung on küll neljapäeval, aga seal eelarve arutelu ei toimu.

Rahanduskomisjoni aseesimehe Andrei Korobeiniku (KE) sõnul jõutakse komisjonis eelarve aruteluni detsembris.

"Eelarve jõuab suurde saali 9. detsembril. Kuna järgmine nädal on istungivaba, korralisi istungeid seal teha ei saa, siis Reformierakonnal on paar päeva selleks, et komisjonis eelarvet läbi lasta. Ehk 7.,8., või 9. detsembri hommik. Me loomulikult ei kavatse selles protsessis kaasa lüüa, juhul kui kompromissid on saavutamata. Õpetajate palga küsimus on üks nendest teemadest, mis on praegu laual," kommenteeris Korobeinik.

Isamaa fraktsiooni liige Aivar Kokk ütles, et õpetajate viieprotsendilise palgatõusu jaoks võiks raha leida valitsuse reservist.

"Tegelikult valitsus reservis on täna üle 100 miljoni. Ma tean kindlalt öelda, et 20 miljonit on seal täna vaba raha, millel ei ole ühtegi silti kõrval. Tegelikkuses on olemas see vahend ka valitsuse reservis, rääkimata sellest, et neid ridu, kus eelarvest raha saada, on küll ja küll. Tühje kohti on päris palju sinna pandud ja see summa ei ole nii suur, et see tekitaks probleeme," lausus Kokk.