Witkoff nimetas Putinit humanistiks

"Räägite palju sellest, et minu president, president [Donald] Trump, on humanist. Ka teie, härra, olete humanist ning ma tunnustan seda, kiidan teid ja tänan teid veel kord," ütles Witkoff kolmapäeval sotsiaalmeediasse postitatud Venemaa riigimeedia videolõigus.

Witkoffi visiit on USA värskeim püüe tuua Moskva ja Kiiev läbirääkimistelaua taha neli ja pool aastat pärast seda, kui Kreml alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Venemaa uudisteagentuuri Tass teatel lõppes Witkoffi ja Putini kohtumine Eesti aja järgi kella 15 paiku.

Kohtumine kestis üle kolme tunni.

Ameerika erisaadik kohtus teisipäeval Oslos Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga ning temalt oodati Putiniga kohtumisel ettepaneku tegemist pidada kolmepoolseid kõnelusi mõlema riigijuhi ja USA presidendi Donald Trumpi osalusel.

Tegemist oleks esimese taolise tippkohtumisega pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse 2022. aastal.

Varasemad katsed viia Putin ja Zelenski silmast silma kokku on luhtunud ning Kreml rõhutas hiljuti, et kohtumine saaks toimuda üksnes Moskvas.

Zelenski sõnul saavad Ukraina territooriumi tulevikku puudutavaid küsimusi arutada vaid riigipead ning mis tahes rahuleping eeldab reaalseid julgeolekugarantiisid. Kokkulepe on vastuvõetav vaid juhul, kui Ukraina kaasatakse selle koostamisse.

Kohalike linnapeade teatel jätkusid öösel Venemaa rünnakud Kiievile ja Harkivile, milles hukkus kolm inimest.

ÜRO andmetel hukkus ainuüksi septembris Putini algatatud rünnakute tagajärjel Ukrainas 328 tsiviilisikut. Samal ajal pommitavad Kremli väed talve lähenedes riigi energiataristut.

2023. aastal andis Rahvusvaheline Kriminaalkohus välja Putini vahistamismääruse seoses laste sunniviisilise deporteerimisega Venemaale pärast Kremli sissetungi algust Ukrainasse.