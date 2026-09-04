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Vene meedia: Trumpi saadikud külastavad nädalavahetusel Venemaad ja Ukrainat

Välismaa
USA president Donald Trumpi väimees Jared Kushner ja presidendi erisaadik Steve Witkoff
USA president Donald Trumpi väimees Jared Kushner ja presidendi erisaadik Steve Witkoff Autor/allikas: SCANPIX/AFP/POOL/URS FLUEELER /
Välismaa

Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS teatel külastavad kaks USA saadikut, kelle eesmärk on lõpetada Venemaa ja Ukraina vaheline sõda, mõlemat riiki laupäeval ja pühapäeval. Kreml keeldus teadet kommenteerimast.

TASS allikat ei avaldanud.

USA president Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner käisid viimati Moskvas jaanuaris. Toona pidasid nad Kremlis Venemaa president Vladimir Putiniga neli tundi kestnud hilisõhtuseid kõnelusi.

"Ma ei tahaks praegu mingeid avaldusi teha, kuid anname teada, kui need kohtumised aset leiavad," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele.

Witkoff ja Kushner pole Ukrainas veel käinud, ent president Volodõmõr Zelenski sõnul oodatakse Trumpi esindajaid lähipäevil nii Moskvasse kui ka Kiievisse.

Teemaga kursis olev allikas ütles Reutersile, et reisi Ukraina-osa üle alles arutatakse ning võimaliku kuupäevana on meeskondade vahel läbi käinud pühapäev.

"Venemaa ei taha, et nad Kiievisse läheksid, ja üritab neid sundida plaane muutma," lisas allikas.

Venemaa ja Ukraina seisukohad selle kohta, kuidas lõpetada nelja ja poole aasta pikkust konflikti, on endiselt kardinaalselt erinevad.

Peskovi sõnul on Putini kahe aasta taguses kõnes välja toodud seisukoht, et Ukraina peab loovutama Venemaa nõutud nelja oblasti kogu territooriumi ja loobuma NATO-ga liitumise plaanist, vankumatu.

Ukraina keeldub loovutamast alasid, mida on ränga hinnaga edukalt kaitstud, ning lükkab sellised tingimused tagasi, pidades neid sisuliselt kapitulatsiooniks.

Neljapäeval ütles Putin, et Ukraina sõja lõpetamise kokkuleppe saavutamiseks on võimalus olemas. Samas lisas ta, et Kiievi sel nädalal tehtud hoiatus välismaistele lennufirmadele hoiduda Venemaa õhuruumist on käsitletav ähvardusena, mis raskendab läbirääkimisi.

Viimased USA vahendatud läbirääkimised Venemaa ja Ukraina vahel toimusid veebruaris, veidi enne seda, kui Ühendriigid ja Iisrael alustasid sõjategevust Iraani vastu.

Peskovi sõnul ei saa rahuleppeni jõudmist tulevikus küll välistada, kuid praegu puudub selleks vajalik alus. "Töö ja suhtlus jätkuvad," nentis ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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