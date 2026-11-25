USA ei pea majanduskoostööd enam stiimuliks, mis paneks Venemaa lõpetama täiemahulise sissetungi Ukrainasse, kirjutab The Financial Times.

USA president Donald Trumpi administratsioon pani riiulile ettepanekud kasutada äritehinguid stiimulina, et panna Venemaa lõpetama sõda Ukrainas, sest Kreml näitas pakutud energia- ja lennundusprojektide vastu üles vähest huvi.

Viie ametniku sõnul teatasid USA presidendi väimees Jared Kushner ja erisaadik Steve Witkoff Euroopa ametnikele, et ettevõtete koostööprojektid ei ole enam USA Venemaale suunatud pakkumise põhiosa. Selle asemel keskendutakse nüüd territoriaalsetele ja julgeolekuküsimustele.

Kushner ja Witkoff käisid viimastel kuudel välja sõjajärgseid ideid, nagu näiteks USA ettevõtete investeeringud Venemaa naftaprojektidesse ja titaanitootmisse ning torugaasi müügi taastamine Euroopasse, et pakkuda Venemaa president Vladimir Putinile rahalist stiimulit täiemahulise sissetungi lõpetamiseks Ukrainas.

Vene ametnike mõttemaailmaga kursis olevate allikate sõnul reageerisid venelased USA ettepanekutele esialgu positiivselt, nähes äritehingute lubaduses võimalust hoida Trumpi protsessi kaasatuna.

Allikate kinnitusel on aga Venemaa huvi nende ideede vastu raugenud ning Kreml nõuab rahu eest jätkuvalt Ukrainalt territooriumi loovutamist ja muid järeleandmisi, mida Kiiev peab vastuvõetamatuks.

Üks USA ametnik nimetas kommentaaripalvetele vastates FT teadet ebatäpseks. "Korrastame oma läbirääkimissuundi ja teavitame neist, kui oleme valmis, ning see jääb endiselt üheks elemendiks," ütles ta, viidates sõjajärgsele majanduskoostööle Moskvaga.

Ametnike sõnul näitasid Vene esindajad selle kuu alguses Abu Dhabis toimunud viimases läbirääkimiste voorus äritehingute vastu üles vähest huvi ja esitasid selle asemel veelgi jäigemaid nõudmisi. Sellega anti USA poolele selgelt mõista, et Putin ei ole valmis kõrvaltehingute nimel oma seisukohti leevendama.

"Anti üsna selgelt mõista, et [venelased] ei ole seda laadi asjadest huvitatud," ütles üks ametnikest. Moskva paistab olevat kindel, et iga laiem rahulepe tooks tõenäoliselt kaasa sanktsioonide leevendamise, mis hõlbustaks eraettevõtete naasmist turule.

Teised USA kõrged ametnikud olid juba varem jõudnud järeldusele, et ärihuvid ei motiveeri Putinit. "Ameeriklased on hakanud järk-järgult paremini mõistma, mida konflikti osapooled vajavad," märkis üks allikatest.

Kushner avaldas pühapäeva õhtul läbirääkimiste kohta pika avalduse, milles ta ei maininud enam Venemaale rahuleppega kaasnevaid majanduslikke stiimuleid, vaid keskendus võimalikule sõjajärgsele julgeolekuarhitektuurile.

Teise ametniku sõnul on majandustehingute strateegia pandud ootele ning USA on pöördunud "traditsioonilisema" läbirääkimisviisi poole, mille keskmes on põhimõte "maa rahu vastu".

Putin ja teised Vene ametnikud ei maininud arutelusid võimaliku majanduskoostöö üle USA-ga ei pärast eelmisel nädalal Shenzhenis toimunud kohtumisi Trumpiga ega ka pärast Kushneri ja Witkoffi visiiti Moskvasse selle kuu alguses.

Ideed kaasata USA suured naftafirmad plaani taastada Vene toornafta müük Euroopasse torujuhtmete kaudu ning anda USA lennufirmadele taas ligipääs Venemaa õhuruumile transiit- ja ülelendudeks käidi välja septembris. Nendega sooviti ergutada soiku jäänud rahukõnelusi, et lõpetada Putini täiemahuline sissetung Ukrainasse, mis on peagi jõudmas kuuendasse aastasse.

USA ametnikud on korduvalt rõhutanud, et need projektid ei käivitu enne sõja lõppu.

Putin on öelnud, et on valmis pealetungi lõpetama, kui Ukraina loovutab Venemaale kogu Ida-Ukrainas asuva Donbassi piirkonna – selle tingimuse on Ukraina president Volodõmõr Zelenski korduvalt tagasi lükanud.

Ukraina kõrged ametnikud on kinnitanud, et ei usu Putini peatumisse Donbassis, sõltumata sellest, kas ta saab selle ala kokkuleppega või vallutab jõuga.

Putini mõttemaailmaga kursis oleva allika sõnul ei kavatse Venemaa president nõustuda ühegi leppega, mis ei hõlma Ukraina täiendavaid territoriaalseid järeleandmisi.

"Kui pakutakse de facto 5. artiklit ilma NATO-ta ja Zelenski loobub Donbassist, on see Ukraina jaoks tegelikult üsna hea tehing," ütles allikas. "Igasugused julgeolekugarantiid Ukrainale tähendavad mingil hetkel territooriumi loovutamist ja ukrainlased mõistavad seda."