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Witkoff: kõnelused Kiieviga olid sisukad ja jätkuvad nii kaua kui vaja

Välismaa
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Rahuläbirääkijad Jared Kushner ja Steve Witkoff saabusid rongiga Kiievisse.
Rahuläbirääkijad Jared Kushner ja Steve Witkoff saabusid rongiga Kiievisse. Autor/allikas: Scanpix/Genya Savilov/AFP
Välismaa

USA presidendi Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid pühapäeval Kiievis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja tema meeskonnaga.

USA erisaadik Steve Witkoff ütles pühapäeval pärast kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja tema meeskonnaga Kiievis, et kõnelused Venemaaga peetava sõja lõpetamiseks olid sisukad ja jätkuvad nii kaua kui vaja.

"Meil oli äärmiselt tähendusrikas arutelu, sisukas, oluline, ja me saime julgustust ning ootame nende jätkamisega seni, kuni vaja," ütles Witkoff.

USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi väimehest erisaadik Jared Kushner ütles, et loodab oma esimese Ukraina visiidiga, kus arutati Venemaaga sõja lõpetamist, leida uusi viise rahu edendamiseks.

"Loodetavasti on see visiit andnud uusi viise edasiliikumiseks. Ma arvan, et oleme sellelt reisilt palju õppinud," ütles Kushner pärast kõnelusi.

Witkoffi ja Kushneri visiit Kiievisse toimus ajal, mil Venemaa jätkab ulatuslikke raketi- ja droonirünnakuid Ukrainas. Tegemist on nende esimese visiidiga Ukraina pealinna pärast Venemaa täiemahulise sõja algust.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles enne kohtumist USA esindajatega, et riik on läbirääkimisteks valmis, kuid vajab sõja lõpetamiseks julgeolekugarantiisid.

"Oleme kõnelusteks valmis. Ukraina on alati olnud ja on jätkuvalt konstruktiivne," kirjutas Zelenski Telegramis.

"Oleme pühendunud sõja lõpetamisele. Vajame rahu. Vajame julgeolekugarantiisid. Vajame väärikat sõjajärgset rahu. Meie ettepanekud on valmis," lisas ta.

Uudisteagentuuri Reutersi teatel on Kiievis ka Suurbritannia, Prantsusmaa ning Saksamaa julgeolekunõunikud.

Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS teatel tegid Witkoff ja Kushner teel Moskvast Kiievisse peatuse Poola linnas Rzeszówis. Lennuk maandus seal öösel kell 1.31 kohaliku aja järgi ning seejärel jätkus sõit tõenäoliselt rongiga.

USA esindajate visiidi ajaks kehtestati Venemaa ja Ukraina pealinnade vahel 72-tunnine ajutine vaherahu. Reede südaööl alanud paus hõlmab üksnes Kiievit ja Moskvat ning peaks kestma kogu nädalavahetuse.

Ülejäänud Ukrainas jätkusid Venemaa rünnakud ka pühapäeva öösel. Rünnakutes hukkus vähemalt kolm inimest ning Kiievi oblastis sai kahjustada taristuobjekt.

Õhurünnakutest teatati kokku 11 Ukraina piirkonnas. Kiievi oblastis puhkes rünnaku tagajärjel taristuobjektil ulatuslik tulekahju, mis hiljem kustutati.

Viimase ööpäeva jooksul hukkus Ukraina võimude andmetel Venemaa rünnakutes kokku kümme tsiviilisikut ning 65 inimest sai vigastada.

Witkoff ja Kushner kohtusid laupäeval Putiniga ning kohtumine kestis umbes kolm tundi. Kremli teatel järgnes kohtumisele õhtusöök Venemaa presidendiga.

Kremli välispoliitikanõunik Juri Ušakov kirjeldas kohtumist hiljem kasulikuna. Tema sõnul olid USA esindajad visiidiks põhjalikult valmistunud ning väljendasid soovi sõjategevus võimalikult kiiresti lõpetada.

Ušakovi sõnul esitas USA delegatsioon variante võimalike lahenduste osas. Kohtumise üksikasjad võidakse avalikustada lähinädalatel.

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov ütles pühapäeval, et Moskva ei välista kolmepoolset kohtumist Venemaa, USA ja Hiina juhtide vahel.

Toimetaja: Merilin Leetna, Marko Tooming

Allikas: CNN, Reuters, BNS

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