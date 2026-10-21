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Nõgene tahab riigikogult presidendi nõunike palkadeks 300 000 eurot lisaraha

Eesti
Paavo Nõgene
Paavo Nõgene Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Presidendi kantselei direktor Paavo Nõgene loodab, et saab riigikogult järgmiseks aastaks 300 000 eurot lisaraha riigipea juba palgatud nõunike töötasudeks, kirjutas Eesti Ekspress. Riigikogu rahanduskomisjon ei pea aga presidendi kantslei olukorda teistest institutsioonidest erilisemaks.

President Ülle Madise lähiringi kokku pannes kasvasid ka riigipea nõunike palgad. 

Hetkel, mil värsked nõunikud töölepingutele allkirju panid, teadis kantselei direktor Paavo Nõgene, et tuleva aasta eelarves nende palkadeks veel raha ei ole, kirjutas Ekspress.

Taoline asjaajamine on Nõgene sõnul paratamatu. "Meil polnud teisi variante. Nõunikud tuli ju tööle võtta," sõnab ta.

Esmaspäeval saatis Nõgene riigikogu rahanduskomisjonile kirja: "Palun 2027. aasta riigieelarve seaduse teise lugemise ettevalmistamise käigus teie algatust ja toetust muudatusettepanekule, millega suurendatakse vabariigi presidendi kantselei eelarvet 2027. aastal 300 000 euro võrra."

"Me vaatame, et kõik põhiseaduslikud institutsioonid oleks võrdselt koheldud," ütles rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann. "Ega presidendi kantseleil ei ole olukord teistest keerulisem või erilisem," lisas ta.

12. oktoobril ametisse asunud presidendi Ülle Madise mõned nõunikud saavad võrreldes eelmise presidendi Alar Karise nõunikega rohkem palka: näiteks tõusis nii julgeolekunõuniku kui ka presidendi nõuniku palk. Julgeolekunõunik Rainer Saks saab põhipalgaks 6500 eurot samal ajal kui president alar Karise julgeolekunõunik  Madis Roll teenis täiskohal põhipalgana 3900 eurot.

Presidendi kantselei direktori palk tõusis samuti: Nõgene põhipalk on 8000 eurot kuus, mis on ligi 33 protsenti kõrgem kui varasema presidendi kantselei juhi Krista Zibo 6000-eurone kuutasu.

Mitmed nõunikud saavad ka varasemast suurema töökoormuse, mis on kantselei teatel võrdne kantsleri või asekantsleri omaga.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Eesti Ekspress

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Nõgene tahab riigikogult presidendi nõunike palkadeks 300 000 eurot lisaraha

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