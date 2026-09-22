Ülle Madise kultuurinõunikuks võib saada Jaak Prints

Prints ise ei soovinud ERR-ile seda veel kinnitada. "Ma ei saa seda praegu kommenteerida. Selleks on liiga vara," ütles ta.

Prints nõustas president Toomas Hendrik Ilvest ajal, mis Madise oli tollase presidendi õigusnõunik.

Ametist lahkuva presidendi Alar Karise kultuurinõunik on Rasmus Puur.

Esmaspäeva õhtul avaldas ERR-i portaal, et Madise riigikaitse- ja julgeolekunõunikuna alustab tööd julgeolekuekspert Rainer Saks.

Eelmise nädala laupäeval selgus, et Ülle Madise kommunikatsiooninõunikuks saab Harrys Puusepp. Varem sai teatavaks, et Madise kantselei direktorina alustab tööd Paavo Nõgene.