Madise tõstis presidendi kantselei direktori palga 8000 eurole

Esmaspäeval ametisse vannutatud president Ülle Madise määras oma kantseli ülema Paavo Nõgene palgaks 8000 eurot kuus. Seega on Nõgene palk ligi 33 protsenti kõrgem kui varasema presidendi kantselei juhi Krista Zibo 6000-eurone kuutasu.

Madise allkirjastas esmaspäevase kuupäevaga käskkirja, millega nimetas Nõgene presidendi kantselei direktoriks alates teisipäevast Madise presidendivolituste ajaks.

Nõgene kuupalgaks määras Madise 8000 eurot.

President Alar Karise ajal täitis kantselei direktori kohuseid Krista Zibo, kellele tänavu 29. jaanuaril määras Karis käskkirjaga põhipalgaks 6010 eurot kuus. Varem oli Zibo palk 5500 eurot. Ametisse saades 2. septembril 2024 oli Zibbo palk 5000 eurot.

Madise tegi Nõgenele ettepaneku asuda kantselei direktori ametikohale septembris.

"Nõgene kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsiettevõtte AS-i Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda – teha iga päev Eestist Eestit," sõnas Madise toona.

Nõgene omakorda nimetas Eesti riigi teenimist suureks auks.