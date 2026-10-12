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Nõgene: Madisel on potentsiaali kindlasti kaheks ametiajaks

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Esmaspäeval presidendi ametisse astunud Ülle Madise puhul pole praegu mõtet arutada, kas ta soovib kandideerida presidendiks ka viie aasta pärast, kuid potentsiaali tal selleks kindlasti on, ütles "Aktuaalses kaameras" presidendi kantselei direktor Paavo Nõgene.

Kuidas teile tundub, kas teie tulevane töö sarnaneb ka seni peetud ametitele – Vanemuise juht, kultuuriministeeriumi kantsler või Tallinki juht? Või vajate sisse elamiseks, nagu öeldakse, sada kriitikavaba päeva?

Ei, kindlasti ei vaja ja kindlasti osalt sarnaneb, sest et ma olen alati oma töödes vaadanud Eestit laiemalt kui oma töö konkreetsed kitsad raamid. Nii et usun, et saab suhteliselt kiiresti sisse elatud.

Meeskond on paigas, mis veel? Esimesed visiidid on teada.

Jah, president läheb homme Lätti, ülehomme Soome. See tulenes seekord sellest, et vastuvõtvad riigid ei saanud teisiti vastu võtta, muidu oleks võib-olla saanud ka ühel päeval tehtud. Aga töö läheb lahti nii nagu ikka, presidendi amet on 24/7. Alar Karis lõpetas, Ülle Madise alustab ja töö peab jätkuma.

Millised on sõnumid, mida me hakkame Kadriorust kuulma?

President Madise on väga palju rõhutanud usalduse taasehitamise vajadust Eestis, samuti tuleviku lootuse andmist ja julgust, nii et ma usun, et need on kolm märksõna, mida järgnevatel aastatel sisustatakse erineval moel. Tänagi kõnes president Madise ju tegelikult tõi välja, et usaldust on vaja taastada ametikandjate, ajakirjanike, arstide, politsei, kelle iganes suhtes. See usaldus on saanud kannatada, nii et presidendil on siin kindlasti oma roll ja võimalus sellele kaasa aidata, et Eestit paremini kokku siduda.

Mainisite ühes intervjuus, et Ülle Madisel on kindlasti potentsiaali olla kaks ametiaega. Kas te ei karda, et juhtub nagu varemgi, et president teise ametiaja keskel kuidagi väsib ära ja ei kandnud seda rolli välja – järsku oleks õigem üks seitsmeaastane ametiaeg?

Ärme rutta sündmustest ette. Kõigepealt esimene ametiaeg ja siis on president Madisel võimalik otsustada, kas ta soovib teist või mitte. Aga küsimus oli toona, et kas on potentsiaali – president Madisel on potentsiaali kindlasti kaheks ametiajaks.

Madise ütles, et jätkab ka Alar Karise alustatud TI-hüppega. Mis on tema teised teemad, mida ta tahaks veel teha?

Ta kindlasti tutvustab neid ise, aga ta on kindlasti näoga rahva poole, sissepoole. Sissepoole tänases geopoliitilises olukorras ei saa ilma julgeoleku- ja välispoliitikata, nii et president Madise hakkab sellest kindlasti kaasa rääkima. Ta on eraldi esile toonud, et riigikaitse nõukogu hakkab kogunema regulaarselt, mis on oluline tänasel päeval. Nii et neid teemasid on mitmeid, kuhu ta fookuse seab. Kindlasti kohtub väga paljude riigikogu liikmete, fraktsioonide, erakondadega, lihtsate inimestega, tavaliste inimestega, nii et ennast võimalikult hästi kurssi viia.

Kas presidendi kätlemistseremoonia vabariigi aastapäeval jätkub?

Me väga loodame, et see jääb muutumatul kujul alles. Me saame aru, et see on telesaatele väga oluline.

Toimetaja: Marko Tooming

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