Karis määras presidendi kantselei direktorile enam kui 11 000 euro suuruse preemia

President Alar Karis määras presidendi kantselei direktorile Krista Zibole preemia 11 200 euro ulatuses heade teenistusalaste saavutuste eest 2026. aastal. Zibo on ka varem suure preemia saanud.

Tänavu 29. jaanuaril määras Karis käskkirjaga Zibo põhipalgaks 6010 eurot kuus. Varem oli ta palk 5500 eurot. Ametisse saades 2. septembril 2024 aga 5000 eurot.

24. novembril 2025 otsustas Karis maksta Zibole preemiat heade teenistusalaste saavutuste eest koguni 10 500 euro euro ulatuses.

Lisaks oli Zibo pea kaks aastat kantselei direktori kohal tähtajalise lepinguga (tähtajaline üleviimine riigikantseleist). Alates tänavu 1. juulist, vaid mõni kuu enne uue presidendi ametisse astumist on ta koosseisus tähtajatult.

Kui ERR septembri alguses uuris, miks lepingut alles nüüd muudeti, vastas kantselei, et Zibo peab tagama kantselei juhtimise ja igapäevase töö stabiilsuse Karise ametiaja lõpuni ning presidendivahetuse ajal. Kas seda poleks saanud teha ka tähtajalise üleviimise lepinguga, vastusest ei selgunud.

Kahe aastaga 13 koondatut

Septembri alguse seisuga oli Zibo viimase kahe aasta jooksul koondanud presidendi kantseleist 13 inimest. Kahel töötajal oli viimane tööpäev vaid ligi kuu enne uue presidendi, Ülle Madise ametisse astumist. Üks neist töötas kantseleis 26 aastat, teine ligi 19 aastat.

Zibo ütles, et muudatused on vajalikud, et raha kokku hoida ja tööd paremini korraldada.

Viimase kahe aasta jooksul on aga presidendi kantseleisse tööle võetud kaheksa inimest. Seda põhjendati töörollide ja -protsesside muutumisega.

Valitud president Ülle Madise tegi ettepaneku asuda kantselei direktori ametikohale pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenele.