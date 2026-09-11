Madise valis presidendi kantselei järgmiseks direktoriks Paavo Nõgene

"Nõgene kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsiettevõtte AS-i Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda – teha iga päev Eestist Eestit," sõnas Ülle Madise.

Nõgene nimetas Eesti riigi teenimist suureks auks. "Olen kõigis oma senistes töistes rollides soovinud panustada ühiskonda laiemalt kui vaid konkreetse ameti piirid. Vabariigi presidendi töö korraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südamelähedane jätk seni tehtule," sõnas Paavo Nõgene.

Nõgene oli aastatel 2018 kuni 2026 Tallinki juhatuse esimees. Enne seda oli ta aastatel 2013–2018 kultuuriministeeriumi kantsler, aastatel 2007–2012 juhtis ta Vanemuise teatrit.

Nõgene kuulub Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Kunstimuuseumi ja Draamateatri nõukokku.

Presidendivalimiste eel Ülle Madiset kommunikatsiooni vallas nõustanud Põim Kama ütles, et tema presidendi kantseleisse liikumas pole.

Ülle Madise asub presidendiametisse oktoobris.

Praegu on presidendi kantselei direktor Krista Zibo, kes varem on töötanud riigikontrollis ja riigikantseleis. Kantselei direktoriks sai ta 1. septembri 2024, kuid esialgu tähtajalise üleviimisega riigikantseleist. Mõneti üllatuslikult muutis president Alar Karis tema töösuhte tähtajatuks alles tänavu 1. juulist ehk vaid mõned kuud enne oma ametiaja lõppu. Zibo põhipalk oli jaanuarist 6010 eurot kuus.