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Prokuratuur otsis Euroopa Parlamendis läbi parempopulistide tööruumid

Välismaa
Euroopa Patriootide liikmed.
Euroopa Patriootide liikmed. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Marton Monus
Välismaa

Euroopa Prokuratuuri (EPPO) esindajad otsisid kolmapäeva hommikul Euroopa Parlamendis läbi parempopulistliku fraktsiooni Euroopa Patrioodid töötajate kontoriruumid, vahendas Politico.

Läbiotsimised on seotud uurimisega, mille kohaselt väärkasutas praeguseks tegevuse lõpetanud fraktsioon Identiteet ja Demokraatia (ID) Euroopa Liidu rahalisi vahendeid. 

Euroopa Parlamendi finantsosakond tuvastas 2025. aastal, et aastatel 2019–2024 kulutas ID eeskirjadevastaste annetuste ja riigihangete kaudu nõuetevastaselt 4,3 miljonit eurot. 

Euroopa Liidu eelarvega seotud finantskuritegusid uuriv EPPO algatas parlamendi aruannete põhjal menetluse.

"Alates tänasest hommikust otsitakse Strasbourgis asuvas Euroopa Parlamendis, kus me praegu viibime, läbi endise fraktsiooni Identiteet ja Demokraatia töötajate büroosid," ütles Prantsusmaa erakonna Rahvuslik Liit (RN) delegatsiooni juht parlamendis Jean-Paul Garraud.

Kahe ametniku sõnul otsiti läbi fraktsiooni sekretariaadi ruumid.

Pärast ID laialiminekut 2024. aastal suundus suur osa selle töötajatest ja liikmetest fraktsiooni Euroopa Patrioodid. Nende seas olid saadikud Prantsusmaa Rahvuslikust Liidust, Austria Vabadusparteist, Ungari erakonnast Fidesz, Hispaania Voxist, Belgia Vlaams Belangist ja Tšehhi erakonnast ANO 2011.

Fraktsioon rõhutas oma avalduses, et neil puudub ID fraktsiooniga õiguslik järjepidevus ning nad ei ole käimasolevate uurimistega seotud.

Rahaliste vahendite väärkasutamise süüdistused puudutavad eelarvet, mille parlament eraldab igal aastal fraktsioonidele haldus- ja tegevuskulude katteks. 

Euroopa Prokuratuur uurib, kas ID tegi mitme Euroopa Liidu riigi piirkondlikele organisatsioonidele nõuetele mittevastavaid annetusi ning kas fraktsioon rikkus hankereegleid, sõlmides lepinguid endale lähedalseisvate ettevõtetega.

Parlamendi finantsosakond nõudis 2025. aastal, et Euroopa Patrioodid tagastaksid 276 967 euro ulatuses Euroopa Liidu vahendeid. Osakonna hinnangul väärkasutas fraktsioon seda raha 2024. aasta teises pooles sarnaste reeglitevastaste hankemenetluste kaudu.

"Nagu alati, teeb parlament vastava palve korral asjaomaste asutustega koostööd. Muid kommentaare meil ei ole," märkis parlamendi pressiesindaja tekstisõnumis.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

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