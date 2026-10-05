Belgia uurib Guy Verhofstadti tegevust Euroopa Parlamendis

Uurimisest teatas esimesena Belgia väljaanne Knack. Uurimine puudutab perioodi 2009–2019, mil Verhofstadt juhtis Euroopa Parlamendis liberaalide fraktsiooni ALDE. Väidetavalt algatasid uurimise Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) ja Euroopa Prokuratuur (EPPO). Praegu tegelevad juhtumiga Belgia ametivõimud.

Asjaga kursis olev EL-i ametnik kinnitas väljaandele Politico, et Verhofstadti suhtes on algatatud uurimine seoses tema tegevusega Euroopa Parlamendis praktikantide juhendamisel.

Verhofstadti advokaadid rõhutasid, et tema vastu ei ole praegu esitatud konkreetseid süüdistusi ning teda ennast pole veel üle kuulatud.

"OLAF on meie kliendilt vaid küsinud teavet mitme praktikandi järelevalve kohta, millesse ta fraktsiooni juhina isiklikult ei sekkunud. Verhofstadti ennast ei ole veel üle kuulatud ja tema vastu ei ole praegu esitatud konkreetseid süüdistusi. Ta teeb OLAF-iga igakülgset koostööd ja on esitanud nõutud selgitused täieliku läbipaistvusega," ütlesid advokaadid.

EPPO ei kinnitanud ega lükanud uurimise toimumist ümber.

"Üldreeglina ei kommenteeri EPPO pooleliolevaid uurimisi ega kinnita avalikult, milliste juhtumitega me tegeleme, et mitte ohustada võimalikke käimasolevaid menetlusi ja nende tulemust," ütles EPPO pressiesindaja Tine Hollevoet.

Belgia föderaalprokuratuur ei vastanud kohe Politico kommentaaritaotlustele.

Verhofstadt oli aastatel 1999–2008 Belgia peaminister. Aastatel 2009–2024 oli ta Euroopa Parlamendi liige. Praegu juhib ta Euroopa-meelset lobiorganisatsiooni European Movement International.