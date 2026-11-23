Euroopa Parlamendi parempopulistliku fraktsiooni Euroopa Patrioodid kaasjuht Kinga Gál loodab, et rühmituse liikmesparteid saavutavad riiklikel valimistel edu, mis omakorda suurendaks nende mõjuvõimu Brüsselis.

"Patrioodide rühmituse jaoks on praegu kõige olulisem aidata meie parteidel kodumaal valimisi võita ja valitseda, sest siis saavad nad tuua muutusi Euroopa Ülemkogu tasandil," ütles Ungarist pärit eurosaadik Kinga Gál.

Järgmisel aastal toimuvad Prantsusmaal, Itaalias ja Poolas valimised, mis võivad märkimisväärselt muuta Euroopa Liidu poliitilist jõudude tasakaalu. Juba lähiajal lähevad valima aga hispaanlased, kus parempopulistid võivad samuti valitsusse pääseda.

Seejärel soovib Patriootide fraktsioon (Le Peni partei kodufraktsioon) tihendada koostööd teiste parempoolsete fraktsioonidega, Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni (Meloni partei kodufraktsioon) ning Suveräänsete Rahvusriikide Euroopa fraktsiooniga (AfD kodufraktsioon).

"Ideaalis võiksime kasvada suureks rühmituseks," ütles Gál parlamendikoja paremal äärel asuva kolme fraktsiooni kohta, lisades, et "koostööl võib olla erinevaid vorme". Ta lisas, et edasi tuleb liikuda samm-sammult ning kõigepealt tuleb vaadata, kas Patrioodid suudavad riiklikul tasandil muutuda tugevamaks.

Gál ise on Viktor Orbáni Fideszi partei liige ja ütles, et tema hinnangul peab Euroopa Rahvapartei (EPP), Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon, arvestama parempopulistide kasvava toetusega.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Brüsselis on parempopulistide vastane tulemüür juba murenenud, sest EPP on populistide toel võtnud vastu olulisi õigusakte. Seni pole aga toimunud struktureeritud koostööd, mis on takistanud populistidel pääsemast võimupositsioonidele.

Gál eeldab, et EPP loobub lähiaastatel täielikult niinimetatud tulemüüripoliitikast. Tema sõnul on tema fraktsioon liiga suur, et seda eirata.

"Ei saa olla nii, et miljoneid valijaid koheldakse teisejärguliste valijatena," sõnas Gál

Ta loodab, et Hispaania parempopulistlik erakond Vox pääseb pärast 29. novembri valimisi valitsusse. Küsitlused viitavad, et EPP-sse kuuluv konservatiivne Rahvapartei võidab valimised, kuid vajab valitsuse moodustamiseks Voxi toetust.

Gál on alates 20. oktoobrist juhtinud fraktsiooni koos Le Peni liitlase Jordan Bardellaga. Lisaks Le Peni Rahvusrindele ja Fideszile kuuluvad fraktsiooni veel Liiga (Itaalia), Vox (Hispaania), Chega (Portugal), Rahulolematute Kodanike Tegevus (Tšehhi Vabariik), Vanne ja Autojuhid (Tšehhi Vabariik), Kristlik-Demokraatlik Rahvapartei (Ungari), Vabaduspartei (Austria), Vabaduspartei (Holland), Vlaams Belang (Belgia), Taani Rahvapartei, Mõistuse Hääl (Kreeka) ja Läti Esimesena.

Gál kohtub Brüsselis enne Euroopa Ülemkogu istungeid regulaarselt Marine Le Peni, Tšehhi peaministri Andrej Babiši, Matteo Salvini ja hispaanlase Santiago Abascaliga. Tema sõnul annab fraktsiooni ainus Euroopa Ülemkogu liige Andrej Babiš teistele juhtidele ülevaate päevakorrast ja Ülemkogus toimuvatest olulistest vaidlustest.

Fraktsiooni liikmed soovivad Euroopa Liidu pikaajalises eelarves säilitada põllumajandusele ja piirkondadele mõeldud toetused, kuid on vastu uutele EL-i maksudele ja Ukraina täiendavale rahastamisele.

Gál kinnitas ka, et kui populistid saavutavad Euroopa Ülemkogus suurema mõjuvõimu, võiksid nad püüda kõrvaldada Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ametist. Nad on juba esitanud Euroopa Parlamendis Ursula von der Leyeni vastu kaks umbusaldusavaldust, kuid mõlemad on läbi kukkunud.