Politico: võimuvahetus Hispaanias lööks paigast EL-i poliitilise tasakaalu

Sánchez on praegu ainus sotsialist, kes juhib suurt EL-i liikmesriiki, ning ta on pakkunud vastukaalu paremtsentristlike erakondade ülekaalule Euroopa Liidu Nõukogus. Hispaania saadikud moodustavad ka Euroopa Parlamendi vasaktsentristlikus Sotsialistide ja Demokraatide (S&D) fraktsioonis suurima riikliku delegatsiooni. Kui Sánchez saavutab ülemkogus kokkuleppe, suudavad Hispaania eurosaadikud tavaliselt tema seisukoha kogu fraktsioonis läbi suruda, seda isegi fraktsioonisisese vastuseisu korral, kirjeldas Politico.

Valitsuse vahetus Madridis häiriks seda korraldust, tunnistasid S&D fraktsiooni juhtliikmed. Küsitlused viitavad sellele, et riigis võib võimule tulla paremtsentristliku Rahvapartei (PP) juhitud valitsus, mis teeks tõenäoliselt koostööd ka paremäärmusliku Voxiga.

"Võib tekkida kiusatus vaadata nõukogu seisukohti kriitilisemalt, kui suure riigi sotsialistist peaministrit enam ei ole," ütles Saksamaa sotsiaaldemokraatide delegatsiooni juht Euroopa Parlamendis René Repasi.

Teine S&D kõrge parlamendiliige ütles, et Sánchez aitas riigijuhtide laua taga otsuseid tasakaalustada ning tema puudumine muudaks ebakindlamaks S&D, liberaalide ja paremtsentristliku Euroopa Rahvapartei (EPP) mitteametliku liidu, millele Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tugineb õigusaktide algatamisel.

"Kui riigijuhtide laualt tulevad otsused ja suunised, mida see komisjonile annab, muutuvad konservatiivsemaks, on progressiivsetel jõududel vähem põhjust tunda, et nad kuuluvad sellesse valitsevasse enamusse," ütles parlamendiliige, kes rääkis Politicole anonüümselt fraktsioonisisestest meeleoludest.

S&D on Brüsselis mujalgi mõju kaotanud. Pärast 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisi, mis nihutasid parlamendi koosseisu paremale, on EPP võtnud mõningaid õigusakte vastu koostöös paremäärmuslike fraktsioonidega. Sotsialistidel on vähem esindajaid liikmesriikide valitsustes ja vähem oma volinikke, mis on tekitanud korduvaid pingeid ning katseid S&D ja EPP liitu parandada. Kui Sánchez kaob, jäävad viimasteks vasaktsentristlikeks valitsusjuhtideks Taani Mette Frederiksen ja Malta peaminister Robert Abela, kuna Magdalena Andersson pole veel suutnud Rootsis valitsust moodustada.

Hispaania valimised annavad stardipaugu aastale, mille jooksul toimuvad olulised valimised mitmes suures Euroopa Liidu liikmesriigis – Itaalias, Poolas ja Prantsusmaal. Viimases juhib kevadel toimuvate presidendivalimiste eel küsitlusi paremäärmuslik Rahvuslik Liit. Brüsseli paremäärmuslikud jõud survestavad EPP-d loobuma keelust nendega koostööd teha ning katkestama traditsioonilised sidemed S&D-ga.

Vähem stiimuleid kompromissiks

Euroopa Parlamendi suuruselt teine fraktsioon S&D on viimase kahe aasta jooksul korduvalt ähvardanud EPP-sse kuuluvalt von der Leyenilt oma toetuse tagasi võtta, kusjuures mõned parlamendiliikmed on kutsunud üles võtma EL-i poliitika suhtes jõulisemat seisukohta.

Hispaania sotsialist Iratxe García, kes juhib fraktsiooni, on seni suutnud Hispaania parlamendiliikmed ühise joone taha koondada.

Kui Sánchez kaotab valimised, oleksid kõik S&D suurimad riiklikud delegatsioonid – Itaaliast, Rumeeniast ja Prantsusmaalt – kodumaal opositsioonis. Ainsad S&D erakonnad, kes jääksid valitsusse, oleksid Saksamaal ja Austrias nooremad koalitsioonipartnerid, lisaks Taani sotsiaaldemokraadid, kelle karm hoiak rändeküsimuses piirab nende mõju S&D fraktsioonis.

Ilma suure EL-i liikmesriigi mõjuka peaministrita, kes aitaks S&D-d ühtsel joonel hoida, seisaks von der Leyen silmitsi suurema survega teha rohkem järeleandmisi parlamendiliikmetele, keda paremtsentristide hääletamine koos paremäärmuslastega juba niigi frustreerib.

"Kui von der Leyen järgib endiselt S&D prioriteete, on tal fraktsiooni toetus, ja kui see nii ei ole, kaotab ta fraktsiooni toetuse," ütles Repasi. Hispaania EPP ja paremäärmusliku Voxi ametlik liit, lisas ta, "viib meid veelgi rohkem lahku".

Teise S&D kõrgema parlamendiliikme sõnul oleks fraktsioonil ilma Sánchezeta ka vähem stiimuleid kompromissiks, sest fraktsioonil lasuks väiksem vastutus EL-i institutsioonide stabiilsuse säilitamise eest.

"Institutsionaalset vastutust tagada komisjonile toetus ja EL-i institutsioonide stabiilsus enam ei oleks," ütles parlamendiliige. Vasaktsentristidel oleks lihtsam võtta karmim positsioon, kui EPP jätkab tema sõnul "paremäärmuslastega kokkulepete sõlmimist ja Euroopa Komisjon ei suuda pakkuda poliitiliselt atraktiivset tegevuskava, mida progressiivsed jõud saaksid oma valijatele tutvustada".

Üks diplomaat nimetas sotsialistide ähvardust von der Leyenile toetus tagasi võtta ebausutavaks, öeldes, et see isoleeriks fraktsiooni veelgi: "Nad lihtsalt tunnevad vajadust saata EPP-le signaal."

Von der Leyeni positsiooni nõrgestamine või tema ametist tagandamine ei oleks ka S&D huvides, lisas diplomaat, sest EL on pärast von der Leyeni esimest ametisseasumist liikunud veelgi paremale ning "järgmine ametisse astuv inimene oleks palju vähem valmis nendega koostööd tegema".

Valimised mõjutavad ka läbirääkimisi Euroopa Liidu järgmise seitsmeaastase eelarve (MFF) üle, mille Brüssel soovib aasta lõpuks kokku leppida.

"See ei tule MFF-ile kasuks," ütles Euroopa Komisjoni ametnik, hoiatades, et Hispaania võib juba niigi pingeliste läbirääkimiste ajal asju venitada. EPP ja selle liitlased püüavad ametniku sõnul tuua Euroopa Parlamendi päevakorda arutelusid, mis tekitaksid Sánchezile ebamugavusi, muutes läbirääkimised tõenäoliselt veel turbulentsemaks.

Hispaania eelarve põhiseis ei muutuks uue valitsuse all, ütles teine diplomaat, kuid valimised hajutavad tähelepanu ega soodusta kompromissi leidmist.

EPP esindaja Siegfried Mureșan, kes on Euroopa Parlamendi juhtiv eelarveläbirääkija, hoiatas EL-i riike, et nad ei kasutaks valimisi ettekäändena läbirääkimiste edasilükkamiseks enne oktoobri keskel toimuvat riigijuhtide tippkohtumist. "Euroopa Ülemkogu ei tohiks kasutada Hispaania poliitilist olukorda ettekäändena edasisteks viivitusteks," märkis ta.

EPP juht Manfred Weber keeldus kommenteerimast, mida Sáncheze võimalik kaotus võiks tähendada sotsialistide mõjule Brüsselis, kuid avaldas toetust Hispaania opositsiooniliidrile Alberto Núñez Feijóole.

"Hispaania tulevik on nüüd Hispaania rahva kätes," ütles ta. "Ajal, mil visiooni ja reforme vajatakse rohkem kui kunagi varem, on EPP uhke, et seisab kindlalt Alberto Núñez Feijóo taga. Tal on meie täielik toetus."