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USA kongresmenid: luureandmed näitavad Venemaa valimiste-eelset mõjutustegevust

Välismaa
USA Kongressi hoone.
USA Kongressi hoone. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / ANNA MONEYMAKER
Välismaa

USA Kongressi mõlema koja luurekomisjoni juhtivad demokraatidest liikmed teatasid kolmapäeval, et said luureülevaate, mille kohaselt korraldab Venemaa desinformatsioonikampaaniat demokraatide vastu, kes kandideerivad järgmisel kuul toimuvatel vahevalimistel.

Senaator Mark Warneri ja esindajatekoja liikme Jim Himesi avaldused tulid ajal, mil vabariiklasest president Donald Trump on viimastel nädalatel leevendanud Venemaa suhtes kehtivaid majandussanktsioone ning suurendanud survet Ukrainale, et see lõpetaks võitluse Vene vägede vastu.

Warner ja Himes ütlesid ajakirjanikele, et nad ei saa avaldada kuigi palju sellest, mida nad said teada nende enda taotletud USA riikliku luuredirektori Jay Claytoni valimiste turvalisust käsitlevast ülevaatest, sest teave on salastatud. Nad lisasid aga, et Venemaa korraldab samasugust veebipõhist desinformatsioonikampaaniat, nagu USA luurekogukond oli täheldanud USA valimistel aastatel 2016, 2020 ja 2024.

"Olukord on minu hinnangul selline, et Venemaa ründab varasemate kordadega sarnaselt demokraate," ütles Warner.

Ta viitas meedias ilmunud teadetele, et Texases USA senatisse kandideeriv demokraat James Talarico ja Georgias tagasivalimist taotlev senaator Jon Ossoff on tema sõnul eriti tugevalt sihikule võetud tehisintellekti abil loodud võltsreklaamidega.

Himes ütles, et nad ei saa Venemaa levitatava desinformatsiooni kohta üksikasju esitada, sest materjal on salastatud. Ta lisas aga, et Moskva tegevuses pole midagi uut.
"Venelased paiskavad käiku põhimõtteliselt kõikvõimalikke võtteid," ütles Himes. "Kaose tekitamine ja sõnumid, et ärge usaldage hääletusmasinaid," kirjeldas ta Venemaa tegevust.

Himes lisas, et pole põhjust arvata, nagu ei püüaks Hiina mõjutada valijaid sama sihipäraselt, nagu ta on seda varem teinud.

Peking on varem eitanud sekkumist USA valimistesse. Hiina saatkond Washingtonis nimetas Himesi kolmapäevast kommentaari "valeks süüdistuseks ja tõsiseks laimuks, mille alusetus on juba ammu tõestatud".

Reutersi ja arvamusuuringute firma Ipsos hiljutised küsitlused on näidanud, et üleriigilises üldises kongressivalimiste eelistuse küsitluses edestavad demokraadid vabariiklasi umbes kümne protsendipunktiga. See suurendab demokraatide lootusi saada tagasi kontroll esindajatekoja üle ja võib-olla ka senatis enamusse jõuda.

Seadusandjad ütlesid, et neid teeb murelikuks võimalus, et Trump püüab valimistulemusi vaidlustada, sealhulgas väites, et välisriigid on häkkinud valimistaristusse.

Himes rõhutas, et puuduvad tõendid selle kohta, et mõni riik suudaks tungida USA valimissüsteemidesse ja muuta valimistulemusi.

"Miski ei viita sellele, et kellelgi oleks võime või kavatsus valimistesse tehniliselt sekkuda, samas kui valijate mõjutamiseks on olemas üsna ulatuslik tegevuskeskkond," ütles Himes.

Toimetaja: Mait Ots

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