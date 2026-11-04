Leht: demokraatide edu USA vahevalimistel võib Ukrainale kasuks tulla

Demokraatliku Partei kandidaatide edu USA vahevalimistel ning senati ja esindajatekoja langemine demokraatide juhtimise alla võib mõjutada ka Ameerika Ühendriikide välispoliitikat ning tulla kasuks Ukrainale, kirjutas väljaanne The Kyiv Independent kolmapäeval.

Demokraatlikud seadusandjad on lubanud piirata vabariiklasest presidendi Donald Trumpi tegevusvabadust Venemaa, Ukraina ja Lähis-Ida küsimustes. See võib suurendada survet administratsioonile jätkata Kiievi toetamist ja võtta Moskva suhtes karmim hoiak, märkis leht, lisades, et valimised toimusid ajal, mil USA ja Ukraina suhted on jõudnud madalseisu.

Trumpi on kritiseerinud nii USA seadusandjad kui ka Ukraina ja Euroopa riigid selle eest, et ta lubas Venemaa diislikütuse importi USA-sse ning leevendas Venemaa-vastaseid sanktsioone. Kriitikute hinnangul õõnestavad need sammud lääne strateegiat sõja lõpetamiseks.

Senativalimiste tulemused annavad lootust muutusele Ukraina toetamisel

The Kyiv Independent toob välja, et mitmes osariigis olid senaatori valimised Kiievi jaoks eriti olulised. Nende hulgas olid valimised Texases, Kansases ja Michiganis, kus kandidaatide seisukohad Ukraina suhtes lahknesid märgatavalt.

Texases alistas demokraat James Talarico vabariiklase Ken Paxtoni. Paxton oli vabariiklaste eelvalimistel alistanud pikaajalise Ukraina toetaja, senaator John Cornyni. Paxton ründas Cornynit tema toetuse pärast Ukrainale antavale abile ja sellega seotud meetmetele, sealhulgas algatustele, mis puudutasid Venemaa arestitud varasid. Paxton tegi kampaaniat loosungi "Ameerika ennekõike" all ning oli vastu sellele, mida ta nimetas välisriikidele antavateks blankoveksliteks. Senaatorikoha võitnud demokraat Talarico seevastu toetab sõnaselgelt Ukraina abistamist.

Ka Kansase osariigis, kus vabariiklased on traditsiooniliselt olnud ülekaalus, läks senatikoht demokraatidele: Adam Hamilton alistas vabariiklase Roger Marshalli. Marshall on olnud vastu suurematele Ukraina abipakettidele ning seadnud esikohale kodumaised kulutused. Viimasel ajal on ta asunud Trumpiga samale seisukohale, süüdistades Ukraina sõda kõrgetes diislikütuse hindades. Hamilton kritiseeris debattides Marshalli seisukohti ja süüdistas teda Ukraina huvide reetmises. Ta on väljendanud toetust Kiievile ning olnud vastu kokkulepetele, mis puudutavad Venemaa diislikütust.

Michiganis on demokraat Abdul El-Sayed võitmas vabariiklast Mike Rogersit. El-Sayed toetab Ukrainale abi andmist, samas kui Rogers on selles küsimuses olnud ettevaatlikum. Rogers on küll öelnud, et toetanuks kahe partei ühist Venemaa-vastaste sanktsioonide eelnõu, mille rakendamisest Trump hiljem loobus ja samuti kinnitanud, et ei taha anda Venemaa režiimi juhile Vladimir Putinile ühtegi jalatäit, kuid samas lükanud tagasi väited, nagu oleks Trump asunud Venemaa poolele.

Demokraatide enamuse saavutamine senatis võib tähendada, et seal on rohkem seadusandjaid, kes toetavad järjekindlalt Ukrainale abi andmist. See muutus ei taga siiski, et kongress suudab ületada Valge Maja või vabariiklastest seadusandjate vastuseisu.

Esindajatekoja tulemused on Ukraina jaoks eripalgelisemad

Kongressi alamkoja, esindajatekoja valimistel on võitjate seas nii Ukraina toetajaid kui vastaseid.

Ukrainas sündinud vabariiklasest esindajatekoja liige Victoria Spartz on kaotamas tagasivalimiskampaaniat Indiana osariigi 5. valimisringkonnas. Spartz on olnud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja USA poolt Kiievile antava sõjalise abi häälekas kriitik.

Vabariiklasest esindajatekoja liige Anna Paulina Luna, kes on levitanud Venemaa-meelseid seisukohti ja kutsunud USA-sse külla sanktsioonide all olevaid Venemaa seadusandjaid, peaks praeguste andmete kohaselt aga oma koha säilitama ja tema demokraadist vastane, erru läinud brigaadikindral Leela Gray valimisheitluse kaotama.

Vabariiklasest esindajatekoja liige Brian Fitzpatrick, kes juhib Ukraina toetusrühma kongressis ning on üks Ukraina kindlamaid toetajaid USA parlamendis, on samuti kaotamas tagasivalimiskampaaniat.

Kui demokraadid saavutavad kontrolli esindajatekojas, võivad nad siiski muuta seda, millised Ukrainaga seotud eelnõud hääletusele jõuavad ja kui põhjalikult kontrollitakse Trumpi administratsiooni poliitikat, kommenteeris The Kyiv Independent.

Kui esindajatekoja senine vähemuse juht Hakeem Jeffries vahetab alamkoja spiikri kohal välja vabariiklase Mike Johnsoni, kaotavad Ukraina abistamise suhtes skeptilised vabariiklased võimaluse takistada Ukrainat toetavate eelnõude jõudmist täiskogu ette.

Demokraadid võivad kasutada ka oma järelevalvevolitusi, et algatada uurimisi SpaceXi asutaja Elon Muski, kaitseminister Pete Hegsethi ja Trumpi rahusaadikute tegevuse kohta, ütlesid eksperdid väljaandele. Muski süüdistatakse Starlinki teenuste ajutises piiramises Ukrainas, Hegsethit aga Patriot-rakettide tarnete viivitamises. USA presidendi erisaadikuid Steve Witkoffi ja Jared Kushnerit on kritiseeritud selle eest, et nad on mõnikord survestanud Ukrainat sõlmima Moskvale soodsat rahulepet, millega Kiiev pole seni nõustunud.

Demokraatide võimalused jäävad siiski piiratuks

Vaatamata prognoositavale edule seisavad demokraadid silmitsi märkimisväärsete takistustega, kui nad soovivad heaks kiita seadusi, millele Trump on vastu.

Isegi kui demokraadid saavad senatis lihtenamuseks vajalikud 51 kohta, vajavad nad eelnõu menetlemise takistamise võimaluse ületamiseks ikkagi vabariiklaste toetust. See senati protseduur nõuab suuremate seaduseelnõude menetlemiseks üldjuhul 60 häält.

Senat on varem näidanud, et mõlema partei toetus Ukrainale on endiselt võimalik. Augustis võtsid seadusandjad 86 poolthäälega vastu nn Lindsey Grahami seaduse – Venemaa-vastaste sanktsioonide eelnõu, mille eestvedaja oli nüüdseks lahkunud vabariiklasest senaator Lindsey Graham.

Selle üksmeele püsimist ei saa siiski iseenesestmõistetavaks pidada, eriti olukorras, kus vabariiklastest seadusandjatele avaldatakse survet toetada Trumpi poliitilist tegevuskava.

Isegi kui demokraadid koguvad piisavalt hääli, et võtta vastu Ukrainale abi andmise või Venemaa-vastaste sanktsioonide karmistamise seadusi, võib Trump need vetostada.

Presidendi veto tühistamiseks on vaja kahekolmandikulist häälteenamust kongressi mõlemas kojas. Demokraatidel on seda künnist üksi tõenäoliselt võimatu saavutada.

Üks võimalus oleks lisada Ukrainaga seotud sätted seaduseelnõudesse, mille kongress peab niikuinii vastu võtma, sealhulgas kaitsekulutuste eelnõudesse ja riigikaitse volituste seadusesse (National Defense Authorization Act).

Need meetmed võiksid anda demokraatidele USA Ukraina-poliitika kujundamisel suurema mõjuvõimu, kuid Trumpi vetoõigus piirab nende võimalusi administratsiooni tegevust mõjutada.