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Michigani demokraatide kandidaadist võib saada esimene moslemist USA senaator

Välismaa
Senatikandidaat Abdul El-Sayed peab kõne Michigani Demokraatliku Partei üldvalimiste avakampaaniaüritusel.
Senatikandidaat Abdul El-Sayed peab kõne Michigani Demokraatliku Partei üldvalimiste avakampaaniaüritusel. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / Jeff Kowalsky
Välismaa

USA Michigani osariigis võitis demokraatide senatikandidaadi eelvalimised Abdul El-Sayed, kellest võib valimisvõidu korral saada esimene moslemist USA senaator. Novembris läheb ta vastamisi vabariiklase Mike Rogersiga valimistel, mille tulemust peetakse oluliseks USA senati edasistes jõuvahekordades.

USA Michigani osariigis võitis Demokraatliku Partei senatikandidaadi eelvalimised vasakpoolse tiiva esindaja Abdul El-Sayed. Tema edu seostatakse sellega, et demokraatide vasakpoolsem suund on kogumas mõju ka traditsiooniliselt mõõdukas Kesk-Lääne piirkonnas.

El-Sayed edestas 48,5 protsendiga esindajatekoja liiget Haley Stevensit, kes kogus omakorda 47,5 protsenti häältest.

"Milline võidujooks. Muhammad Ali sõnadega: me raputasime maailma," ütles El-Sayed.

El-Sayedi kampaania keskendub tervishoiureformile, majandusliku ebavõrdsuse vähendamisele ja suurrahastajate mõju piiramisele poliitikas. Teda toetavad tuntud vasakpoolsed USA poliitikud nagu Bernie Sanders ja Alexandria Ocasio-Cortez.

Mitmed USA analüütikud näevad tulemuses Demokraatliku Partei progressiivse tiiva jätkuvat tugevnemist. Samas rõhutavad mõõdukamad demokraadid, et erakond peab novembris toimuvaid üldvalimisi silmas pidades säilitama ühtsuse.

Egiptuse immigrantide peres sündinud El-Sayed kandideeris 2018. aastal Michigani kuberneriks ning juhtis aastatel 2023–2025 Wayne'i maakonna tervishoiu-, inim- ja veteraniteenuste osakonda.

Kuigi teda seostatakse sageli demokraatide vasaktiivaga, on El-Sayed end ise nimetanud progressiiviks ning toonud esile oma teadlase ja rahvatervise eksperdi kogemuse.

Novembris läheb El-Sayed vastamisi vabariiklase Mike Rogersiga. Michigani senatikohta peetakse üheks olulisemaks kogu riigis, sest selle tulemus võib mõjutada jõuvahekordi USA senatis. USPollingData andmetel on Michigan olnud USA valimiste viimase kümne aasta lõikes üks olulisem kaalukeele osariik.

"Ma võin lubada, et Mike Rogers ja Donald Trump jälgivad praegu Michigani väga tähelepanelikult," ütles El-Sayed.

Kui El-Sayed võidab Michigani senatikoha valimised, saab temast esimene moslemist USA senaator.

USA vahevalimised toimuvad 2026. aasta novembris.

Toimetaja: Anna Gerda Nurmetalo

Allikas: WSJ, Detroit Free Press, CBS News

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