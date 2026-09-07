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Trumpiga seotud rühmitus läks Texase senativalimistel vabariiklasele appi

Välismaa
Ken Paxton
Ken Paxton Autor/allikas: SCANPIX/ AFP/BRANDON BELL
Välismaa

USA presidendi Donald Trumpiga seotud poliitiline tegevuskomitee (PAC) MAGA Inc asus Texase senativalimistel rahastama vabariiklase Ken Paxtoni kampaaniat. Toetus tuleb Paxtonile vajalikul hetkel, kuna tema demokraadist rivaali James Talarico kampaania on kogunud palju rohkem raha.

MAGA Inc varasalves on umbes 403 miljonit dollarit. Rühmitus pole aga seni vabariiklaste kampaaniate toetuseks eriti palju raha kulutanud.

Paxtoni kampaania on seni kogunud üheksa miljonit dollarit, samas kui Talarico toetuseks on laekunud ligi 68 miljonit dollarit. Vabariiklased loodavad nüüd, et Trump läheb Paxtonile appi. Eelvalimistel avaldas Trump Paxtonile toetust ning seetõttu ei osale tulevastel üldvalimistel pikaaegne senaator John Cornyn.

MAGA Inc asuski nüüd Paxtoni kampaaniat rahastama. MAGA Inc teatel läheb viis miljonit dollarit otse Paxtoni toetuseks, viis miljonit aga Talarico kritiseerimiseks. MAGA Inc toetus tuleb Paxtonile vajalikul ajal, kuid ta vajab veelgi rohkem raha. Osariigis elab ligi 30 miljonit inimest ning seal on palju ajalehti ja telekanaleid.

Texase valimised on muutunud ülimalt tasavägiseks. Küsitluste järgi juhib Talarico napilt, kuid vabariiklastel on osariigis tugev kohalolu ning demokraadid pole seal alates 1994. aastast suuremat valimisvõitu saavutanud.

Vabariiklased üritavad nüüd näidata, et Talarico on vasakpoolne kandidaat, tuues esile tema varasemaid väljaütlemisi ja seisukohti, eelkõige kultuuri- ja identiteediküsimustes. 

"Kõrgete maksude pooldaja Talarico tahab texaslaste taskust raha ära võtta. MAGA Inc. hoolitseb selle eest, et Texas oleks teadlik Talarico radikaalsetest seisukohtadest ja valiks Ken Paxtoni USA senatisse," ütles MAGA Inc pressiesindaja Alex Pfeiffer. 

Samal ajal kasutab Talarico Paxtoni vastu varasemaid süüdistusi, sealhulgas 2023. aastal toimunud tagandamisprotsessi, mis oli seotud ametiseisundi kuritarvitamisega. Paxton eitas rikkumisi ning mõisteti hiljem õigeks.

"Miljardäride toetatud varjatud rahastusega rühmitused valetavad James Talarico kohta, sest nad kardavad rahva toel loodavat liikumist, mille eesmärk on parandada see katkine ja korrumpeerunud poliitiline süsteem," ütles Talarico pressiesindaja JT Ennis.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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