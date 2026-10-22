Maris Lauri siirdub presidendi majandusnõunikuks

President Ülle Madise majandusnõunikuks saab praegune reformierakondlasest riigikogu liige, majandusanalüütik ja rahandusekspert Maris Lauri, kes asub presidendi kantseleis tööle 2. novembril.

Seoses presidendi nõunikuks siirdumisega lahkub Lauri riigikogust ja ei kandideeri 2027. aasta riigikogu valimistel. Samuti astub ta tagasi Reformierakonna juhatusest.

President Madise sõnul on Maris Lauri kogemustepagas ühteviisi ainulaadne ja sügav. "Maris on pikaajalise majandus- ja rahanduskogemusega tippekspert, kelle fakti- ja andmetepõhine lähenemine maailma ja Eesti ees seisvate küsimuste lahendamisel aitab oluliselt kaasa parimate valikute ja otsuste tegemisele," sõnas president.

President Ülle Madise hindab Maris Lauri sügavate majandusteadmiste kõrval kõrgelt ka tema ühiskonnatunnetust ja inimlikku soojust.

Maris Lauri sai majandusanalüütikuna tuntuks Hansapangas ja hiljem Swedbankis, kus ta töötas ka osakonnajuhatajana 1998-2011.

Lauri on lõpetanud Kohtla-Järve 1. Keskkooli ning seejärel õppis Tartu ülikoolis majandusküberneetikat ja lõpetas matemaatik-majandusteadlase diplomiga. Seejärel, 1994. aastal omandas ta Tartu ülikoolis majandusteaduse magistrikraadi. Enne Hansapanka töötas Maris Lauri majandusanalüütikuna nii Eesti Pangas kui ka Tallinna Pangas.

Maris Lauri kuulus XIII riigikogu koosseisu, samuti XIV riigikogusse rahanduskomisjoni aseesimehena 2019–2021 ning oli XV riigikogu koosseisus riigieelarve kontrolli erikomisjoni aseesimees.

Lauri oli Eesti rahandusminister 2014–2015, haridus- ja teadusminister 2016 ja justiitsminister 2021–2022.

Maris Lauri asendusliikmena pääseb riigikogusse Toomas Järveoja.