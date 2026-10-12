Riigikogu liikmete hinnangul oskab Madise rahvast liita

Ülle Madise andis riigikogu ees ametivande ja astus presidendina ametisse. Poliitikute hinnangul tuleb Ülle Madisest president, kes oskab rahvast kuulata ja liita.

Enne pidulikku tseremooniat kohtusid Ülle Madise ja Alar Karis Kadriorus ning suundusid koos Toompeale. Madise on töötanud nii justiitsministeeriumis, riigikontrollis kui ka riigikogus.

Ka presidendikantselei Kadriorus ei ole talle võõras koht, sest tänane president nõustas Toomas Hendrik Ilvest ajal, kui tema oli riigipea. Enne presidendiks valimist oli Madise õiguskantsler ja sellest tööst saadud kogemustest rääkis ta ka oma tänases kõnes, tõdedes, et nägi liiga sageli, kuidas inimesele, kes pühendub teiste heaks, ei vastata samaga.

Riigikogu ees pidasid kõne nii ametist lahkuv kui ka ametisse astuv president. Karis rääkis kriisidest, millega Eestil on viimase viie aastaga tulnud hakkama saada.

"Presidendi töö on märgata, osata kuulata, lahutamise asemel liita, otsida tasakaalu, hoida mitmekesisust, seista sisemise ja välise rahu eest. Vähemalt nii mõistan mina seda ametit," ütles Karis.

Madisele ütles Karis soovina kaasa, et riigipea amet on suur au ja veel suurem vastutus, kus läheb vaja oskust panna tähele, küsida õigeid küsimusi ja jääda iseendaks. Valitud president sai ametlikult presidendiks pärast ametivande andmist.

"Astudes vabariigi presidendi ametisse annan mina, Ülle Madise, pühaliku tõotuse kaitsta vankumatult Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi. Õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja vabariigi kasuks," lausus Madise.

Oma esimeses kõnes presidendina rääkis Madise, et viimase kümnendi katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on õige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud usaldusele vältimatu tagasilöögi. "Õppetund on käes, nüüd tuleb usaldus taastada," ütles Madise.

Presidendi sõnul võiks kõikide eesootavate valimiste teemaks olla laste- ja peresõbralik Eesti.

"President saab teha paremini kuuldavaks, kust king pigistab. Mida oodatakse Viru- ja Võrumaal, Mehikoormas ja Häädemeestel, Saare- ja Hiiumaal, Paides ja Põltsamaal. Kõigis paigus, kus kohalik kogukond näeb kõvasti vaeva, et elu ära ei koliks, et talud õitseksid, et turism ja üldse ettevõtlus areneks, et mõtet oleks pingutada, põlvkondade kaupa," sõnas Madise.

Riigikogu valis Madise 71 häälega presidendiks juba esimeses voorus. Riigikogu liikmete arvates saab temast rahvast liitev president.

"Ka tänane kõne räägib sellest, et ta on kõikide inimeste president. Need hirmutamised, et ta on ühe või teise leeri president, ei vasta tõele," ütles Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo.

"Tema tugevus keerulisi teemasid lihtsalt selgitada aitab meil kindlasti ühiskonda ühendada. Mulle tundub, et seda ühendamist on meil vaja," sõnas Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak.

"Presidendil on kandev roll taastada usaldust ja liita rahvast. Ma arvan, et ees ootab raske aeg, aga inimeste ootused on kõrged," nentis Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats.