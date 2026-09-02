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Riigikogu valis Ülle Madise Eesti järgmiseks presidendiks

Eesti
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Ülle Madise valiti Eesti presidendiks
Ülle Madise valiti Eesti presidendiks Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Riigikogu valis kolmapäeval presidendiks õiguskantsler Ülle Madise, kes sai salajasel hääletusel 71 häält.

Märgistamata hääletussedeleid oli seitse, kehtetuid sedeleid ei olnud. Hääletamissedeli saanud riigikogu liikmete arv oli 78, hääletusest võttis osa 78 saadikut.

"Annan oma parima, et seda usaldust väärida. Loodan, et saame üksteise mõistmises, vajadusel teravalt vaieldes, kuid ikkagi üksteist hoides Eesti heaks üheskoos palju ära teha, et Eestis oleks õnnelik, hea ja turvaline," sõnas Madise riigikogu liikmetele ja tänas neid.

Riigikogu erakorralise istungi alguses registreeris end kohalolijaks 89 saadikut. Puudus 12.

Hääletusel ei osalenud Vilja Toomast (Reformierakond), sest viibib Prantsusmaal tütre pulmapidustustel. Samuti ei osalenud Jaak Aab (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), kelle lennuplaan tehti ümber, mistõttu ei jõudnud ta hääletuseks riigikogusse.

Lisaks Aabile ja Toomastile ei olnud istungi alguses saalis kohal Arvo Aller, Rain Epler, Mart Helme, Martin Helme, Helle-Moonika Helme, Siim Pohlak, Evelin Poolamets, Anti Poolamets, Jaak Valge ja Varro Vooglaid.

Kolmapäeva hommikul ütles riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart, et Keskerakonna seitse saadikut lähevad presidendivalimisteks küll riigikogu saali kohale, kuid hääletussedeleid välja ei võta.

Valituks tunnistamiseks oli presidendikandidaadil vaja riigikogu koosseisu kahekolmandikulist häälteenamust ehk vähemalt 68 riigikogu liikme toetust.

Tartus sündinud ja koolis käinud 51-aastane Ülle Madise on hariduselt õigusteadlane. Ta on töötanud varem justiitsministeeriumis, riigikogu põhiseaduskomisjonis, peakontrolörina riigikontrollis, presidendi õigusnõunikuna ning aastast 2015 õiguskantslerina. 2021. aasta lõpus valiti ta sellesse ametisse tagasi teiseks ametiajaks.

Ülle Madise on abielus Lauri Madisega, kes töötab kohtunikuna Euroopa Liidu kohtus Luksemburgis. Peres lapsi ei ole. Ülle Madise isa on endine poliitik ja riigikohtunik Tõnu Anton.

Madise esitasid presidendikandidaadiks 75 riigikogu liiget. Vastavad dokumendid andsid vabariigi valimiskomisjonile üle Reformierakonna, Eesti 200, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide ning fraktsioonidesse mittekuuluvate riigikogu liikmete esindajad.

Madise astub presidendina ametisse 12. oktoobril ametivande andmisega Eesti rahvale riigikogu ees.

Toimetaja: Merilin Leetna

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