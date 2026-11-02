Reformierakonna uus aseesimees on Signe Riisalo

Reformierakonna aseesimeestena jätkavad Hanno Pevkur ja Jürgen Ligi.

Signe Riisalo juhib riigikogu sotsiaalkomisjoni. Aastatel 2021–2025 töötas ta sotsiaalkaitseministrina.

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