Reformierakonna uus aseesimees on Signe Riisalo
Täna kogunenud Reformierakonna juhatus kinnitas erakonna uueks aseesimeheks Signe Riisalo.
Riisalo sai aseesimeheks seoses eelmise aseesimehe Maris Lauri siirdumisega president Ülle Madise majandusnõunikuks.
Maris Lauri asemel riigikogus peaks koha sisse võtma Toomas Järveoja.
Signe Riisalo juhib riigikogu sotsiaalkomisjoni. Aastatel 2021–2025 töötas ta sotsiaalkaitseministrina.
Reformierakonna aseesimeestena jätkavad Hanno Pevkur ja Jürgen Ligi.
Toimetaja: Aleksander Krjukov