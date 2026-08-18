Galerii: Ülle Madise kohtus Reformierakonna saadikutega

Reformierakond on juba lubanud presidendivalimistel anda oma toetuse Ülle Madisele. Kokku on Reformierakonnal koos nn ülejooksikutega ja pärast Meelis Kiili lahkumist riigikogus 38 saadikut. Oma allkirja Madise ülesseadmisele andis neist 37, vaid Mart Võrklaev võttis mõtlemisaja.

Õiguskantsler Ülle Madise teatas esmaspäeva hommikul ametlikult, et kandideerib Eesti presidendiks. "Presidendi põhiseaduslik ülesanne on hoida seda, mis teeb Eestist Eesti," märkis Madise.

Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust ehk vähemalt 21 liikmel.

Olulised tähtajad:

• 21. – 24 . august: kandidaatide esitamine

• 2. september: esimene hääletusvoor riigikogus

• 3. september: vajadusel teine ja kolmas hääletusvoor riigikogus

Kui president jääb riigikogus valimata, valib presidendi valimiskogu. Kui valimiskogu ei suuda presidenti valida, tuleb valimine tagasi riigikogusse.