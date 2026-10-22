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Tsahkna uue kantsleri leidmisest: ta ei pea tulema kindlasti majast seest

Eesti
Margus Tsahkna
Margus Tsahkna Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei tulnud kantsler Jonatan Vseviovi poliitikasse mineku soov talle üllatusena. Uue kantsleri otsingul ei lähtu Tsahkna sellest, et see inimene peab kindlasti tulema välisministeeriumi seest.

"Olen mitmeid aastaid ärgitanud kõrgel kohtadel riigiametnikke minema poliitikasse. Ja mul on hea meel, et mõned nendest ka lähevad. Sest on suur vahe, kas sa töötad välja poliitikaid riigiametnikuna või lähed ja paned oma naha turule sõna otseses mõttes. Võtad mandaadi ja vastutad poliitikuna. Et selles mõttes see mulle üllatus ei olnud. Jonatan Vsevjov teatas mulle eile, et ta läheb sotsiaaldemokraatidega valimistele," ütles Tsahkna ERR-ile.

Tsahkna ei soovinud kommenteerida, mida ta arvab, et Vseviov liitus just sotsiaaldemokraatidega. Välisministri sõnul peab oma maailmavaatelisi valikuid selgitama eeskätt Vseviov ise.

Seadusest tulenevalt ei oleks pidanud Vseviov kantsleriametist lahkuma ja Tsahkna sõnul ei sundinud ta seda ka tegema.

"Aga ma ei hoidnud teda ka kinni. Me arutasime seda ja tema enda ettepanek oli, et need asjad kokku ei sobi, kui sa oled otsustanud minna poliitikasse ja lähed aktiivsesse kampaania faasi ja samal ajal oled kantsler. Kuigi jah, seaduses ei ole mitte mingit nõuet, et inimene peab oma ametist lahkuma. Aga see oli tema enda soov ja 1. novembrist Jonatan Vseviov enam ei ole välisministeeriumi kantsler."

Tsahkna sõnul on tal mõned mõtted, kellest võiks saada välisministeeriumi uus kantsler. Küsimusele, kas ta vaatab eeskätt oma majja sisse, vastas välisminister, et ta ei ole pannud enda jaoks kriteeriumi, et see inimene peab olema kindlasti majast seest.

"Aga ilmselgelt peab see inimene tundma mitte ainult välispoliitikat teoreetiliselt ja olema ekspert, vaid teadma ka, kuidas ja kes Eestis üldse välis- ja julgeolekupoliitikaga tegelevad. Kindlasti on raske eraldada kaitsepoliitikat ja välispoliitikat, sest see kõik on täna väga palju omavahel põimunud. Nii et see inimene peab olema võimeline tegema koostööd kõigi inimestega: riigikoguga, presidendiga, meie enda maja koordineerima, kaitseministeeriumiga, ka think-tank'idega. Ja ka rahvusvaheliselt partneritega suhtlema. Ka see on ülitähtis," sõnas Tsahkna.

Toimetaja: Urmet Kook

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