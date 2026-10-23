X!

Vaga: Vseviov solvus, et me temast kaitseministrit ei teinud

Eesti
Kristo Enn Vaga.
Kristo Enn Vaga. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga sõnul rääkis Reformierakond Jonatan Vsevioviga pikalt nii siis, kui otsiti presidenti, kui ka siis, kui tuli leida uus kaitseminister pärast Hanno Pevkuri tagasiastumist.

"Kui meil oli kaitseministri otsimine, siis uurisime, et kui me talle põhimõtteliselt helistaks, kas ta oleks nõus meiega arutama. Sealt tuli positiivne suund," ütles Vaga Äripäevale.

Lõpuks otsustas Reformierakond endise kaitseväe juhataja Martin Heremi kasuks, mis on Vaga sõnul Eesti kaitsepoliitika jaoks õige valik.

"Sealt kindlasti jäi tal (Jonatan Vseviovil – toim) teatav solvumine meie suunas, et me siiski teda ei valinud. Eks see sai vast kaalukeeleks, miks ta läks sotside poole," rääkis Vaga.

Oravad käisid Vaga sõnul Vseviovil "kosjas" ka suvel, kui alles otsiti presidendikandidaati ja Vseviov oli üks kaalukatest valikutest. Seepärast tundub Vagale kahtlane sotside juhi Lauri Läänemetsa väide, et Vseviov otsustas sotside kasuks juba suvel.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets rääkis neljapäeval ERR-ile, et SDE jõudis Vsevioviga kokkuleppele erakonnaga liitumises ja riigikogu valimistel kandideerimises juba suvel, kui meedias seostati Vseviovi hoopis võimaliku presidendikandidaadina. Kokkulepe sisaldas juba suvel ka seda, et Vseviovist saab SDE peaministrikandidaat.

Kuigi Vseviovist räägiti suvel ka kui võimalikust presidendikandidaadist, ei kerkinud Läänemetsa sõnul tema nimi sotsiaaldemokraatide seas selles kontekstis esile.

"Meie teatasime juulis oma toetusest õiguskantsler Ülle Madisele ja enne seda kaalusime ka teisi kandidaate, näiteks Sven Mikserit. Et Vseviov võiks olla presidendikandidaat, seda juttu rääkisid ainult Reformierakond ja Eesti 200," rääkis Läänemets ERR-ile. 

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: Äripäev; ERR

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:48

A-galerii osaleb Milano ehtenädalal

10:44

Hollywoodi filmitreilerite muusikaprodutsent: mu looming sünnib Hiiumaal

10:40

Leedu võttis kasutusele uued Stadleri rongid

10:39

Uurimine ei tuvastanud Auvere droonijuhtumis tahtlikku tegevust Eesti vastu

10:39

Berliinis toimub 15. Kotzebue konverents

10:36

Südalinna teatris esietendub Andrus Kivirähki uus jõululugu "Maria ja jõulud"

10:35

Eesti võrkpallikoondise uueks peatreeneriks saab Rainer Vassiljev

10:25

Keelesäuts. Vahutav pannkook, va jahupea

10:11

Putin on valmis rahukõnelusteks, aga oma nõudmistest ei tagane

10:10

ERR-i teleuudised kell 9:00

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

22.10

Sõja 1702. päev: Ukraina andmeil olid Vene armee viimase ööpäeva kaotused sõja suurimad Uuendatud

22.10

WSJ: Vene ja Ukraina väed peavad maa-alustes tunnelites ägedaid lahinguid

22.10

Galerii: Eesti Laul 2027 finalistid on selgunud

22.10

Galeotti: rahuvõimalused Ukrainas on praegu parimad, aga halval põhjusel

22.10

Tallinna-Pärnu maanteel keelati veoautodele möödasõit

22.10

Sotside ridades riigikokku kandideerivast Vseviovist saab ka peaministrikandidaat Uuendatud

22.10

Vseviov välisminister Tsahknast: ausalt öeldes väärime paremat

06:20

USA senaatorid kiirustavad valitsust Balti riikide kaitsetoetuse raha välja maksma

06:35

Emori reitingud: Keskerakond ja sotsid möödusid Isamaast

22.10

HIMARS-i lühema laskeulatusega raketid on lõpuks Eestis kohal

ilmateade

SPORT

10:35

Eesti võrkpallikoondise uueks peatreeneriks saab Rainer Vassiljev

09:50

Team Estiko spordistipendiumile laekus 543 avaldust

09:21

Kaks pikka temposõitu annavad järgmisel Touril Evenepoelile võimaluse

08:39

Philadelphia tuli teisel poolajal välja 29-punktilisest kaotusseisust

loe: kultuur

10:48

A-galerii osaleb Milano ehtenädalal

10:39

Berliinis toimub 15. Kotzebue konverents

10:36

Südalinna teatris esietendub Andrus Kivirähki uus jõululugu "Maria ja jõulud"

10:25

Keelesäuts. Vahutav pannkook, va jahupea

loe: eeter

10:44

Hollywoodi filmitreilerite muusikaprodutsent: mu looming sünnib Hiiumaal

10:05

Toidupolitsei toiduohutusest: valmistoidu peaks kahe päevaga ära sööma

08:30

Puhasruumides töötades ei tohi enne tööleminekut isegi duši all käia

22.10

Eesti Laulu finaali pääsenud Jalmar Vabarna: meie taga on terve Setomaa

Raadiouudised

09:30

Uuringufirmad ei saa telefonipettuste hirmus inimesi kätte

09:30

Sotside toetus on tõusnud rekordtasemele

09:25

Raadiouudised (23.10.2026 09:00:00)

22.10

Päevakaja (22.10.2026 18:00:00)

22.10

Vabaühendused soovivad kriisi korral enda kanda võtta riiklikult olulisi ülesandeid

22.10

Leedu energiafirma mõlgutab mõtteid gaasielektirjaamast Tartu külje all

22.10

Jonatan Vseviovist saab sotsiaaldemokraatide peaministrikandidaat

22.10

Rektorite nõukogu teatel ei tohiks praegu teaduse rahastamist vähendada

22.10

Tallinn peab Astangule kaitseala loomiseks ostma kuni 5,5 miljoni eest eramaid

22.10

USA vahevalimiste eel on suure tähelepanu all Michigani osariik

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo