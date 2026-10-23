Vaga: Vseviov solvus, et me temast kaitseministrit ei teinud

Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga sõnul rääkis Reformierakond Jonatan Vsevioviga pikalt nii siis, kui otsiti presidenti, kui ka siis, kui tuli leida uus kaitseminister pärast Hanno Pevkuri tagasiastumist.

"Kui meil oli kaitseministri otsimine, siis uurisime, et kui me talle põhimõtteliselt helistaks, kas ta oleks nõus meiega arutama. Sealt tuli positiivne suund," ütles Vaga Äripäevale.

Lõpuks otsustas Reformierakond endise kaitseväe juhataja Martin Heremi kasuks, mis on Vaga sõnul Eesti kaitsepoliitika jaoks õige valik.

"Sealt kindlasti jäi tal (Jonatan Vseviovil – toim) teatav solvumine meie suunas, et me siiski teda ei valinud. Eks see sai vast kaalukeeleks, miks ta läks sotside poole," rääkis Vaga.

Oravad käisid Vaga sõnul Vseviovil "kosjas" ka suvel, kui alles otsiti presidendikandidaati ja Vseviov oli üks kaalukatest valikutest. Seepärast tundub Vagale kahtlane sotside juhi Lauri Läänemetsa väide, et Vseviov otsustas sotside kasuks juba suvel.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets rääkis neljapäeval ERR-ile, et SDE jõudis Vsevioviga kokkuleppele erakonnaga liitumises ja riigikogu valimistel kandideerimises juba suvel, kui meedias seostati Vseviovi hoopis võimaliku presidendikandidaadina. Kokkulepe sisaldas juba suvel ka seda, et Vseviovist saab SDE peaministrikandidaat.

Kuigi Vseviovist räägiti suvel ka kui võimalikust presidendikandidaadist, ei kerkinud Läänemetsa sõnul tema nimi sotsiaaldemokraatide seas selles kontekstis esile.

"Meie teatasime juulis oma toetusest õiguskantsler Ülle Madisele ja enne seda kaalusime ka teisi kandidaate, näiteks Sven Mikserit. Et Vseviov võiks olla presidendikandidaat, seda juttu rääkisid ainult Reformierakond ja Eesti 200," rääkis Läänemets ERR-ile.