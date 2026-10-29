Välisministeeriumi kantsleri kohusetäitjaks saab asekantsler Rasmus Lumi

Lumi on töötanud välisministeeriumi haldusküsimuste asekantslerina alates eelmise aasta novembrist.

Rasmus Lumi on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Välisministeeriumis alustas ta tööd 1995. aastal juriidilise osakonna nooremreferendina ning on seejärel töötanud mitmel juhtival ametikohal.

Ta on olnud välisministeeriumi personaliosakonna peadirektor, Eesti suursaadik Hispaanias ja Eesti alaline esindaja Euroopa Nõukogu juures.

Senine välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov lahkub novembris poliitikasse. Vseviov on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peaministrikandidaat.