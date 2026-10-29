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Välisministeeriumi kantsleri kohusetäitjaks saab asekantsler Rasmus Lumi

Eesti
Rasmus Lumi
Rasmus Lumi Autor/allikas: välisministeerium
Eesti

Neljapäeval teatas välisminister Margus Tsahkna, et alates esmaspäevast, 2. novembrist kuni uue kantsleri ametisse nimetamiseni täidab välisministeeriumi kantsleri ülesandeid haldusküsimuste asekantsler Rasmus Lumi.

Lumi on töötanud välisministeeriumi haldusküsimuste asekantslerina alates eelmise aasta novembrist.

Rasmus Lumi on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Välisministeeriumis alustas ta tööd 1995. aastal juriidilise osakonna nooremreferendina ning on seejärel töötanud mitmel juhtival ametikohal.

Ta on olnud välisministeeriumi personaliosakonna peadirektor, Eesti suursaadik Hispaanias ja Eesti alaline esindaja Euroopa Nõukogu juures.

Senine välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov lahkub novembris poliitikasse. Vseviov on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peaministrikandidaat.

Toimetaja: Mari Peegel

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