Läänemets: jõudsime Vsevioviga kokkuleppele juba suvel

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul jõudsid nad Jonatan Vsevioviga kokkuleppele SDE-ga liitumises ja riigikogu valimistel kandideerimises juba suvel, kui meedias seostati Vseviovi hoopis võimaliku presidendikandidaadina. Kokkulepe sisaldas juba suvel ka seda, et Vseviovist saab SDE peaministrikandidaat.

Läänemets selgitas ERR-ile Vsevioviga kokkuleppele jõudmist pikema protsessina, kus umbes aasta aega tagasi hakkas ta mõtlema sellele, kuidas erakond võimalikult hea tulemuse 2027. aasta riigikogu valimistel teeks.

Läänemetsa sõnul tegi ta alul kaudsemaid kompamisi, kuid päris kokkuleppele jõuti Vsevioviga suvel. Küsimusele, kas kokkulepe sisaldas ka peaministrikandidaadi positsiooni, vastas Läänemets jaatavalt.

"See mõte ei alanud sellest, et ütlesin, et tule poliitikasse. Ta oli kantslerina ju valitsuse istungitel kui mina minister olin ja sealt võib näha ühisosa tekkimist. Lõppkokkuvõttes oli see üks kokkukasvamise protsess mõlemalt poolt."

Läänemets lisas, et tänases Eestis määrab julgeolek väga palju ning arvestades Jonatan Vseviovi kogemusi ja teadmisi, oleks ta väga hea järgmine Eesti peaminister.

"Me jõudsime järeldusele, et edasi ei ole võimalik minna nii, nagu teeb seda praegu Michal. Või kuidas seda teeks Reinsalu. Ja Kõlvartist ma üldse ei räägi. Kas keegi kujutab Kõlvartit ette Ukraina nimel Venemaaga läbi rääkimas," sõnas Läänemets.

Kuigi Vseviovist räägiti suvel ka kui võimalikust presidendikandidaadist, ei kerkinud Läänemetsa sõnul tema nimi sotsiaaldemokraatide seas selles kontekstis esile.

"Meie teatasime juulis oma toetusest õiguskantsler Ülle Madisele ja enne seda kaalusime ka teisi kandidaate, näiteks Sven Mikserit. Et Vseviov võiks olla presidendikandidaat, seda juttu rääkisid ainult Reformierakond ja Eesti 200."

Pikaaegne välisministeeriumi kantsler ja julgeolekuekspert Jonatan Vseviov teatas neljapäeval, et liitub Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga ja kandideerib 2027. aasta kevadel riigikogu valimistel erakonna peaministrikandidaadina. Välisministeeriumi kantsleri kohalt lahkub Vseviov 1. novembril.