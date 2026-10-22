Vseviov välisminister Tsahknast: ausalt öeldes väärime paremat

Kas teie maailmavaade ongi nüüd sotsiaaldemokraatlik?

Minu maailmavaade on Eesti ja Euroopa veendumused, vabadused Eestis ja Eesti vabadus.

Ma saan aru, et sotsiaaldemokraadid pakkusid teile peaministri kohta – kas see ongi peamine põhjus (sotsiaaldemokraatidega liitumiseks). Kui selline pakkumine oleks tulnud mõnelt teiselt parteilt, kas oleksite võtnud selle samamoodi vastu?

Peaministri kohta muidugi ei paku ükski erakond, peaministri koht otsustatakse valimistel. Sotsiaaldemokraatlik erakond pakub kõige terviklikumat käsitlust Eestile. Ta näeb, et teki enda peale tõmbamine, ühe või teise eluvaldkonna teineteisele vastandamine ei vii meid edasi. Ja ma arvan, et minu lisandumine selle meeskonnaga annab ka sellele meeskonnale julgeolekupoliitilist kompetentsi.

Aga see maailmavaade teid absoluutselt ei kõneta?

Absoluutselt kõnetab ja selle maailmavaate koodsõna, kõige olulisem katus on vabadus ja lootus, mis on parim relv selle hirmu vastu, mis hiilib mitte ainult Eestis, vaid mööda Euroopat.

Poliitika on natuke räpane asi. Kui astute parteisse, aga öeldakse, et teid ikkagi peaministrikandidaadiks ei tehta, kas lihtsalt kõnnite minema või lähete nende aadetega edasi?

Sellest see asi ongi, et poliitika ei peaks olema räpane asi.

Aga kui see on nii, mis te siis teete?

Mina töötan Eesti nimel, Eesti vabaduse nimel.

Kui teile ikkagi peaministri kohta ei pakuta?

Aga poliitika ei ole ju tänaste tegevpoliitikute monopol ja igal inimesel on õigus poliitikasse panustada. Igal inimesel on õigus sõnastada Eesti ees seisvaid väljakutseid ja pakkuda lahendusi. Üks moodus selle tegemiseks on kandideerida valimistel. Minu arvates on kõige olulisem täna pääseda Euroopa poliitilisse tuumikusse sõnastama Euroopa poliitikaid ja seal määrab kõige enam see, kes on meie peaminister.

Nagu välja tuli, leppisite (SDE juhi Lauri) Läänemetsaga kokku juba suvel, et selle pakkumise vastu võtate. Kas see oli eetiline ikkagi kantsleri koha peal jätkata ja korjata endale poliitilist kapitali?

Tegelikult otsustab sotsiaaldemokraatlik erakond oma peaministrikandidaadi alles novembri esimesel päeval, nii et see, et ma olen arutanud Lauri Läänemetsaga – tegelikult paljude teiste poliitikutega – Eesti tuleviku üle, on minu arvates normaalne.

Aga tema ikkagi on öelnud seda, et sai ka räägitud peaministri kohast.

Eks me rääkisime kõikidest võimalustest, aga me ei rääkinud kordagi poliittehnoloogiast ja see eristaski sotsiaaldemokraatliku erakonna poliitikuid.

Et ikkagi alguses olite lihtsalt nõus sotsiaaldemokraatidega liituma ja pärast mõtlesite võib-olla saab ka siis...

Ei, me ei rääkinud partei küsimustest, me rääkisime Eestist ja me rääkisime sellest, millised väljakutsed meie ees seisavad ja mis on peamised tööriistad, millega me nende väljakutsete vastu läheme.

Te kritiseerisite valitsuse välispoliitikat, Kristen Michali välispoliitikat, et see ei ole vaimuterav ja julge. Te ise olete praegu välisministeeriumi kantsler, kas te ei ei hammusta omaenda jalga, ei kritiseeri iseennast?

Ma ei kritiseerinud välispoliitikat ja niisugust asja nagu Kristen Michali välispoliitika pole olemas – Eestil on välispoliitika. Ma ütlen seda, et me oleme võimelised enamaks. Oleme varem ajaloos suutnud enamat, oleme suutnud sõnastada oma eesmärke nõnda, et need kõlavad Euroopas vastu ja et Euroopa tuleb meiega kaasa.

Kas te ei ole (välisminister) Margus Tsahknaga rahul?

Ma olen kindel, et me oleme võimelised enamaks ja ausalt öeldes ka väärime paremat.

Kuulge, te peate veel temaga mõnda aja koos töötama.

Ma saan läbi väga paljude Eesti poliitikutega väga hästi. Küsimus ei ole selles, kes on täna välisminister. Küsimus on eelkõige selles, kes on pärast märtsi Eesti peaminister.

Lühidalt – mis on teie sisepoliitiline nägemus? Me ei tea absoluutselt teie sisepoliitilise võimekuse kohta.

Küll teada saate, sellepärast et kampaania on ju alles alguses ja ei ole kahtlust, et minu käest küsitakse kõiki neid küsimusi. Ma arvan, et see, et oma riik ei jäta omasid maha, on meie vabaduse oluline garant ja et vabadused säiliksid Eestis, see on omakorda oluline garant Eesti vabadusele.

Kas astmeline tulumaks tuleb tagasi?

Tegelikult Eestis on astmeline tulumaks, aga ma arvan, et maksusüsteemist arutades tuleb esmalt rõhutada seda, et oluline on see, mis inimesele pärast maksude maksmist kätte jääb ja see peab võimaldama enam-vähem elamisväärset elu absoluutselt kõikidele Eesti inimestele.

Lõpetuseks küsin lihtsalt arhiivi jaoks – ega teist ei saa poliitikut, kes hakkab parteist parteisse liikuma, kust aga midagi paremat pakutakse ajaloo jooksul?

Ei, aga ma arvan, et poliitiliste valikute vabadus, õigus osaleda poliitikas, siis minna poliitikast tagasi erasektorisse või avalikku sektorisse peab olema Eesti tugevus ja poliitika ei tohi mingil juhul monopoliseeruda kusagil partei noortekogudes kasvatatud poliitikute kätte.