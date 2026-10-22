Michal: sotsidega, mida juhib Vseviov, on meil kindlasti parem koostöö

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et Jonatan Vseviovi juhitud Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga oleks Reformierakonnal kindlasti parem koostöö. Praeguse sotside esimehe Lauri Läänemetsa suhtes oli ta kriitiline ja ütles, et suhtleb isegi Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga tihemini kui Läänemetsaga.

Sotsiaaldemokraatidega liitumisest teatanud pikaaegne välisministeeriumi kantsler ja julgeolekuekspert Jonatan Vseviov kritiseeris neljapäeval antud pressikonverentsil praegust valitsust ja peaminister Kristen Michali juhtumist, öeldes, et puudu on vaimuteravusest, intellektuaalsest haardest ja julgusest end maksma panna.

Vseviovi kriitikale vastas Michal laiemalt.

"Minu meelest on väga hea, et Jonatan poliitikasse tuli. Kui ma mõtlen inimeste peale, kellel on soov ja tahtmine kaasa rääkida, siis on väga hea, et nad tulevad poliitikasse. Oleks väga iseäralik, kui inimesed kirjutavad sahtlisse luuletusi, mitte et see halb oleks, sahtlisse luuletuste kirjutamine on ka okei. Aga kui sa ikkagi tahad poliitikat teha, siis seda tuleb poliitikas teha. Ja seetõttu ma igal juhul tervitan Jonatani tulekut," ütles Michal valitsuse pressikonverentsil.

"Ja ma ütlen ka isikliku tasandi noodi siit. Ma saan aru, et eks talle võib-olla veidi sotsiaaldemokraatide jutupunkte on antud. Ma arvan, et meil sotsiaaldemokraatidega, keda juhib Jonatan Vseviov, kindlasti on parem koostöö. Ma arvan, et kindlasti on. Nii, et mina päriselt ka rõõmustan. Ma saan aru, et võib-olla ei tundu loogiline, et ma konkurendi üle rõõmustan, aga tegelikult rõõmustan," lausus Michal.

Lauri Läänemets ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna pressikonverentsil, et erakonda jääb edasi juhtima tema ise. Seega võib Michali lauset sotsidest, mida juhib Vseviov pidada torkeks praeguse juhi Lauri Läänemetsa pihta.

"Teiseks, välispoliitika eest ma tahan teda tänada. Me oleme väga palju asju koos teinud. Väga ägedaid asju. Eks kõik see Eesti välispoliitika valu ja ilu on koos tehtud, aitäh talle ja eks me koos seda oleme kandnud," lisas ta.

"Ja kolmandaks. Ma saan aru, et sotsiaaldemokraatide jutupunktides on üks korduv punkt, mida ma ka usaldushääletusel esmaspäeval nägin. Nad räägivad, et Eesti majandus on halval kursil – kuulsin sama ka kuskilt, et juba oli seal pressikonverentsil juttu, et Eesti majandus on katastroofikursil või midagi sellist. No ei ole. Sellel aastal Eesti majandus kasvab kaks korda kiiremini Euroopa Liidu keskmisest. Minu meelest selle peaks kirjutama iga pressikonverentsi nurgale siia ja ütlema, et sõbrad, alustame sellest. Ma ei räägi niisama majandusest – Eesti inimeste sissetulekud on kasvanud, ja just tänu sellele, mida me tegime tulumaksureformiga: kaotasime sellesama sotsiaaldemokraatide, Keskerakonna ja Isamaa astmelise tulumaksu maksuküüru," kommenteeris Michal.

Michal lisas, et majanduspunktides Reformierakond sotsidega ühist keelt ei leia, küll aga on see tema sõnul võimalik välis- ja julgeolekupoliitikas.

Nii Lauri Läänemetsa kui ka Vseviovi sõnul peab Eesti suutma end ka rohkem kehtestada rahvusvahelisel areenil ning erinevates julgeolekut puudutavates aruteludes. Praeguse juhtimisega see nende sõnul õnnestunud ei ole.

"Eks me seda välispoliitikat ju kõik ühiselt oleme teinud. Jonatan, mina, Margus (välisminister Margus Tsahkna - toim.) ja kõik teised, presidendid samamoodi. Kui ma võtan need asjad, mis meie jaoks olulised on: kõigepealt Venemaa varade puhul, eelmise aasta lõpust on nad permanentselt külmas – tulemus on meie vaatest väga hea, varem hääletasime seda iga kolme ja kuue kuu tagant. Kas meie hääl peaks kuidagi kõlama? Ma arvan, et on kõlanud. Varilaevastiku puhul võtsime meie vedada – ma mäletan isegi sisepoliitilist kriitikat ja ma mäletan, kuidas ma käisin parlamendis ja ja vist oli see EKRE või Keskerakond, kes üritasid öelda, et mis me tülitame neid ausaid Venemaa poole ja tagasisõitvaid laevu siin, et mis me neid kiusame, et see on üldse kahtlane, ja osad ütslesid, et nüüd me vallandame Kolmanda maailmasõja. Aga siis tuli minu juurde Emmanuel Macron (Prantsuse president -toim.) ja ütles, et nemad teevad sama ja nad pidasid ka kinni selle laeva, kelle meie juba kinni olime pidanud. Siis tulid ameeriklased, ütlesid, et hästi, toimetame. Ma ei tea, on see hästi või mitte? Ma arvan, et on hästi, mina olen ise ka rahul, ma arvan, et õige asi teha," kommenteeris Michal.

"Nüüd Vene võitlejad. Asi, mida me kõik ajame, välisministeerium ajab, mida on Jonatan tublilt ajanud, mida Margus on ajanud, mina olen ajanud, ma arvan, paljud teised on ajanud. Tulemuseks on see, et Euroopa riigid sellel ülemkogul, kus mina olin, arutavad tõsiselt, kuidas lõpetada ära seda, et venelased käivad Euroopas puhkamas – needsamad tegelased, kes tapavad naisi ja lapsi. Et lõpetaks selle viisade andmise ära. Soome on meiega tulnud, Petteri Orpo (Soome peaminister - toim.) on sellise ettepaneku teinud, paljud teised riigid on meiega tulnud, ja ma arvan, et need riigid, kelle juures venelased puhkamas käivad, on selgelt sellele poole tulemas," rääkis Michal.

"Ma ei oska öelda, milles seda mõõta. Ma lugesin ühte Lauri Läänemetsa lugu ka, sellest sotside jutupunktidest taas ja ta ütles, et Kaja Kallas vahetas Macroniga sõnumeid. Aga nüüd päris aus ülestunnistus: ma Macroniga vahetan tihemini sõnumeid kui Lauri Läänemetsaga. Päris naljakas lugu," ütles Michal veel.