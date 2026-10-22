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Eesti saab Euroopa Liidult drooniseireks 32 miljonit

Eesti
Siseminister Igor Taro üritusel Aasta Kodanik 2025
Siseminister Igor Taro üritusel Aasta Kodanik 2025 Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti saab Euroopa Liidu eelarvest 32 miljonit drooniseire ülesehitamiseks, teatas siseminister Igor Taro. Siseministri sõnul on sel aastal Valgevenest lähtuv rändesurve kümnekordistunud, kuid Eesti tuleb sellega toime.

"Eelmisel nädalal saime teadmise, et Eesti saab Euroopa Liidult 32 miljonit eurot idapiiri drooniseire tugevdamiseks. [See on] väga akuutne teema meil olnud," ütles Taro neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

"Suurusjärkudest aru saamiseks - järgmine aasta me oleme idapiiri muule taristule kavandanud neli miljonit ja droonitõrje saab 32," lisas Taro summa tähenduse selgitamiseks.

Taro rääkis ka Valgevenest lähtuvast rändesurvest, tuues välja, kui palju see on tänavu suurenenud.

"Kui kogu eelmise aasta jooksul tabati Eestis Läti-Valgevene piirilt lähtunud ebaseaduslikult läbirändelt 39 inimest, siis täna on see number 20. oktoobri seisuga juba 406," ütles minister.

Ehkki see tähendab politsei- ja piirivalveametile suurt survet, ei ole siiski põhjust rääkida rändekriisist, kinnitas Taro. "Meie hädaolukorra plaanid on loodud hoopis teistele suurusjärkudele, me ei ole kaugeltki seal maal ja ka siis kui hädaolukorra plaan peaks käiku minema, siis ikkagi tähendab see seda, et seal on tugevusvaru, ehk siis seal on ressursivaru olemas ja ka keegi sellepärast nüüd käpuli ei lähe," kinnitas ta.

Taro toodud andmete kohaselt on Eestis igapäevaselt ligi 50 patrulli seotud rändeteemade haldamisega. "Meie politseinikud on teinud üle 8000 tunni ületunni tööd ja tänaseks me oleme Lätile tagasi andnud 134 ebaseaduslikult läbirändelt tabatud inimest, järgmised on kohe ootamas," rääkis ta.

Siseministri sõnul on ebaseaduslike piiriületuse katsete arv Läti-Valgevene piiril praeguseks selgelt langustrendis – kolme nädalaga on see vähenenud 340 tõkestatud katselt 122-le.

"Aga oht ei ole kadunud ja meie valmisolek peab püsima endiselt kõrge, neid inimesi võib veel tulla Eesti poole. Aga põhiline kokkuvõte on see, et Eesti saab selle olukorraga hakkama," rõhutas siseminister.

Toimetaja: Mait Ots

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