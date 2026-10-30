X!

Läti ja Eesti siseminister arutasid Piusal rändesurve peatamist

Eesti
Igor Taro.
Igor Taro. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Piusal kohtunud Eesti ja Läti siseminister arutasid ebaseadusliku rändesurve peatamist. Siseminister Igor Taro sõnul peaks Eesti piirivalvuritele andma juurde õigusi, et vajadusel piiririkkujate tegevust peatada.

Reedel Piusa kordonis toimunud pressikonverentsil tõdesid mõlema riigi siseministrid, et kuigi talve saabudes rändesurve mõneks ajaks väheneb, on vaja leida tõhusaid vahendeid, et mõjutada Valgevene valitust lõpetama ebaseadusliku rände korraldamine Balti riikidesse.

"Üks võimalus on, et kõik need riigid panevad mõneks ajaks Valgevene piiripunktid kinni, sest kuna Valgevene on huvitatud selle liikluse hoidmisest, siis võib-olla see viib selle sõnumi ka kohale, et Poola puhul see igal juhul toimis," sõnas siseminister Igor Taro.

Läti siseministri Jānis Dombrava sõnul on Lätis muudetud seadusandlust nii, et piirivalvurid saavad efektiivsemalt reageerida nii piiririkkumisele kui ka taristu lõhkumisele.

"Hetkel me oleme samuti muutnud seadusandlust ning ma arvan, et kui nii mõnigi neist kaalub uuesti võimalust siseneda Läti territooriumile, siis oleme andnud rohkem võimalusi meie piirivalvuritel kasutada relvi nende vastu, kes illegaalselt ületavad piiri ja proovivad erinevaid tegevusi meie tehnoloogilise infrastruktuuri vastu. Nii et ma arvan, et see toimib ka ennetusmeetodina," lausus Dombrava.

Taro sõnul on vaja anda ka meie piirivalvuritele õiguseid juurde.

"Me peaksime arvestama sellega, et kui piirivööndis toimetavad inimesed, kelle puhul ei ole selgust, et nad on meie omad inimesed, siis tõenäoliselt nad on vaenlased ja sellisel juhul peab piirivalvuril olema täielik kindlus, et ta võib kasutada kõiki vahendeid, et seda vaenulikku tegevust seal peatada kuni relvani välja, kuni surmava jõuni välja, et me praegu analüüsime seda, et kuidas meie õigusruum sellesse suhtub, et kui palju meil tõlgendamisvõimalusi on ja kas on vaja midagi muuta," sõnas Taro.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:20

Kogo galeriis avati näitus "Poeb naha alla"

19:19

Alcaraz jätkas Viinis võidukalt, poolfinaalis ootab Medvedev

19:15

Kehvad honorarid teevad kirjanikud audioraamatute suhtes ettevaatlikuks

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:58

Autoremonditöökodades on puudus asjatundlikkest spetsialistidest

18:49

Galerii: PÖFF vaatab 30. sünnipäeva puhul avatud näitustel ajalukku

18:45

Läti ja Eesti siseminister arutasid Piusal rändesurve peatamist

18:40

Päevakaja (30.10.2026 18:00:00)

18:36

Šveitsi välisminister arutas Põhja-Korea visiidil suhete tihendamist

18:36

14-aastane Anikina alistas Rootsis maailma 237. reketi

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

10:13

Reuters: USA palus Balti riikidel Venemaa teemal tooni maha võtta

29.10

Pipedrive koondab massiliselt töötajaid ja paneb kontoreid kinni Uuendatud

17:35

Ukraina ja Venemaa evakueerisid okupeeritud Oleškõ linna elanikke Uuendatud

29.10

Tartus suleti kasutusloa puudumise tõttu äsja avatud laste mängukeskus

29.10

Euroopa Komisjon keeldus andmast Balti riikidele droonitõrjeks 500 miljonit

29.10

Sõja 1709. päev: Ukraina hävitas kaks Vene sõjalennukit Su-34 Uuendatud

29.10

Riigikogu erikomisjon võttis luubi alla 200-miljonilise Türgi soomukite hanke

29.10

Valmis president Ülle Madise ametlik foto

06:36

Seadusmuudatus kohustaks vanu mitteelukondlikke hooneid põhjalikult renoveerima

29.10

Draamateater lõpetas grupitellimuste müügi menulavastustele

ilmateade

SPORT

19:19

Alcaraz jätkas Viinis võidukalt, poolfinaalis ootab Medvedev

18:36

14-aastane Anikina alistas Rootsis maailma 237. reketi

18:08

Eesti kurlingunaiskond mängis tugeva Šotimaa vastu edu maha

17:42

Rauno Parras: CAS-i otsus ei tulnud üllatusena

loe: kultuur

19:20

Kogo galeriis avati näitus "Poeb naha alla"

19:15

Kehvad honorarid teevad kirjanikud audioraamatute suhtes ettevaatlikuks

18:49

Galerii: PÖFF vaatab 30. sünnipäeva puhul avatud näitustel ajalukku

16:46

Uue muusika reede: 35maffia, Meelik, Kitty Florentine, Planeet jt

loe: eeter

13:31

Kuldnõela laureaat Karl Korsar: hooajatrendid on asendunud mikrotrendidega

10:58

"Minu kalli ema" režissöör: otsustasime kõike võimalikult realistlikult näidata

29.10

Zetod: meie taga on kogu soome-ugri rahvas

29.10

Panørama, Vemka ja Hans Markus: toome Eesti Laulule värskust

Raadiouudised

17:50

Järva vallas avati erainitsiatiivil loodud loodushariduskeskus

17:20

Ohios on valimiste peateema andmekeskuste kiire laienemine

17:10

Taro: piirivalvel peaks olema rohkem õigusi sisserände peatamiseks

16:35

Eesti maa väärtus on 44 miljardit eurot

15:25

Raadiouudised (30.10.2026 15:00:00)

12:35

Montrealis algas Kanada ja Euroopa Liidu tippkohtumine

12:30

Raadiouudised (30.10.2026 12:00:00)

12:30

Loodavasse lemmikloomaregistrisse tuleb kirja panna kõik koerad, kassid ja valgetuhkrud

09:50

Kohtunikud on valmis palgatõusu nimel pöörduma Euroopa Komisjoni poole

09:25

Raadiouudised (30.10.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo