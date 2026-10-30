Läti ja Eesti siseminister arutasid Piusal rändesurve peatamist

Reedel Piusa kordonis toimunud pressikonverentsil tõdesid mõlema riigi siseministrid, et kuigi talve saabudes rändesurve mõneks ajaks väheneb, on vaja leida tõhusaid vahendeid, et mõjutada Valgevene valitust lõpetama ebaseadusliku rände korraldamine Balti riikidesse.

"Üks võimalus on, et kõik need riigid panevad mõneks ajaks Valgevene piiripunktid kinni, sest kuna Valgevene on huvitatud selle liikluse hoidmisest, siis võib-olla see viib selle sõnumi ka kohale, et Poola puhul see igal juhul toimis," sõnas siseminister Igor Taro.

Läti siseministri Jānis Dombrava sõnul on Lätis muudetud seadusandlust nii, et piirivalvurid saavad efektiivsemalt reageerida nii piiririkkumisele kui ka taristu lõhkumisele.

"Hetkel me oleme samuti muutnud seadusandlust ning ma arvan, et kui nii mõnigi neist kaalub uuesti võimalust siseneda Läti territooriumile, siis oleme andnud rohkem võimalusi meie piirivalvuritel kasutada relvi nende vastu, kes illegaalselt ületavad piiri ja proovivad erinevaid tegevusi meie tehnoloogilise infrastruktuuri vastu. Nii et ma arvan, et see toimib ka ennetusmeetodina," lausus Dombrava.

Taro sõnul on vaja anda ka meie piirivalvuritele õiguseid juurde.

"Me peaksime arvestama sellega, et kui piirivööndis toimetavad inimesed, kelle puhul ei ole selgust, et nad on meie omad inimesed, siis tõenäoliselt nad on vaenlased ja sellisel juhul peab piirivalvuril olema täielik kindlus, et ta võib kasutada kõiki vahendeid, et seda vaenulikku tegevust seal peatada kuni relvani välja, kuni surmava jõuni välja, et me praegu analüüsime seda, et kuidas meie õigusruum sellesse suhtub, et kui palju meil tõlgendamisvõimalusi on ja kas on vaja midagi muuta," sõnas Taro.