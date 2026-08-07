X!

Taro teatas kahe idapiiri lõigu valmimisest

Eesti
{{1786121580000 | amCalendar}}
Valmisid kaks idapiiri lõiku.
Valmisid kaks idapiiri lõiku. Autor/allikas: Leevi Lillemäe/ERR
Eesti

Kagupiiri taristu väljaehitamine on jõudnud lõpusirgele. Nii on valmis saanud Piusa ja Saatse piirkonnas ligi 26 kilomeetri jagu piiritaristut. Sellele lisaks on ehitatud uued seiremastid, mille külge paigaldatakse seireseadmed järgmise etapina.

Koidula maanteepiiripunkti ja Saatse vahel asuvate uute piirilõikude kogupikkus on 26 kilomeetrit, millest 14 kilomeetrit on kaetud piiriaiaga ja teine osa 30-meetriste seiremastidega. Lõikude väljaehitamise maksumus oli 12 miljonit eurot, ehitust kaasrahastas Euroopa Liit, teatas siseministeerium pressiteates.

"Täna vaatasime üle äsja vastu võetud 26 kilomeetrit valminud piiritaristut, on uued 30 meetri kõrgused seiremastid püsti saanud, on korralik piiritara. Ma arvan, et Eesti maksumaksja võib olla rahul, et õige investeering sai tehtud. Kui mõelda kõigi nende väljakutsete peale, mis siin naaberriikidel on olnud illegaalse ränderündega, siis meil on selle tagasilöömiseks see piiritaristu ikka korralikult olemas," ütles siseminister Igor Taro.

Piiritaristu juurde ehitatud mastidele paigaldatakse seireseadmed, mis täidavad piiri valvamise ja kaitsmise seisukohalt erinevaid ülesandeid.

"Mastide puhul on väga head tehnilised lahendused, mis kannatavad kogu piiri turvalise tagamiseks koormuse välja. Siis tulevad klassikalised seiresüsteemid, radarisüsteemid ja droonitõrje – õigemini drooniseire süsteemid. Ja siia posti otsa sobivad ka droonitõrje vaates elektroonilise segamise seadmed. Siia piirkonda sellised seadmed sellele taristule tulevad," ütles PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Veiko Kommusaar.

Kogu idapiiri taristu väljaehitamistööd, mis lähevad maksma üle 180 miljoni euro, loodetakse valmis saada järgmisel aastal.

"Maismaapiir on nüüd 80 protsendi osas taristuga kaetud ning aasta lõpus, kui valmivad järgmised kaks lõiku kogupikkuses 20 kilomeetrit, jõuab see juba 90 protsendini," ütles Taro veel.

Maismaapiiri väljaehitamise viimased 14 kilomeetrit vajavad Taro sõnul eraldi otsustamist. "Algselt ei plaanitud seda välja ehitada, sest piirkond on looduslikult keerukas – soo ja märgalad, mis toimivad juba ka ise takistusena. Praegust rändesurve olukorda arvestades näen aga siiski, et ka see oleks vaja välja ehitada," ütles Taro.

"Selleks on vaja 18 miljonit eurot, millest 14,5 miljonit kuluks taristule ja 3,5 miljonit seireseadmetele. Siis pole meie maismaapiiril enam katmata lõike," lisas ta.

PPA-l on käimas hanked järgmiste lõikude seireseadmete soetamiseks, ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanitult või isegi ajast eest. Piirilõikudel 9-10 Koidula ja Saatse vahelisel alal on ehitaja lubanud tööd valmis saada selle aasta lõpuks. 

Siseministeerium märkis, et idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseirevõimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. 

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

SUVEKONTSERT

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:27

Jaapani kunstnik Matsumoto sai oma näituseks inspiratsiooni Eesti talvest

21:17

Omniva asus klientide pakke kümnete kilomeetrite kaugusele ümber suunama

21:15

USA senat võttis vastu ulatusliku Moskva-vastaste sanktsioonide eelnõu

21:08

Taro teatas kahe idapiiri lõigu valmimisest Uuendatud

21:08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

20:28

Saudi Araabia, Türgi ja Pakistan allkirjastasid ühise kaitselepingu

20:24

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

20:06

Tais tappis 14-aastane poiss kodus oma vanavanemad ja kuus inimest koolis

20:03

Viipekeelsed uudised

19:47

Vormel-1 sarja vanim osavõistlus sai sada aastat vanaks

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08:39

WSJ: USA luure hinnangul võib Ukrainas hätta jäänud Putin asuda NATO-t testima

06.08

Naissaare maavärina põhjustas Läänemere miinivälja all peituv rabakivi

18:49

Ukraina õhurünnak tabas Wildberriese ladu Jekaterinburgis Uuendatud

06.08

Zalužnõi: Venemaal on vastumeetmed pea kõigile NATO relvadele

12:38

Ülevaade: kas valida talveks fikseeritud elektrihind või börsipakett

14:18

Saksamaa kutsus Balti riigid ja Poola julgeolekukõnelustele

12:25

Rainer Saks WSJ artiklist: jutt Venemaa otsesest rünnakust on rumal

06.08

Ginter: meie isikuandmed on ohus ning usaldus arstide vastu rünnaku all

06.08

Tallinn plaanib Pärnu maanteel trammipeatusi nihutada

13:45

"Pealtnägija" alustab hooaega uuenenud koosseisuga

ilmateade

SPORT

21:08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

20:24

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

19:47

Vormel-1 sarja vanim osavõistlus sai sada aastat vanaks

19:12

Poolatari otsustav minek tõi talle kollase särgi

loe: kultuur

21:27

Jaapani kunstnik Matsumoto sai oma näituseks inspiratsiooni Eesti talvest

16:55

Piip ja Tuut teater toob lavale klassikalise prantsuse farsi

16:40

Uue muusika reede: Arg Part, Säm, Ollie, Sam Smith, Ravyn Lenae jt

16:13

Ingrid Kalev: väntorelit mängides pole võimalik jääda raskemeelseks

loe: eeter

16:13

Ingrid Kalev: väntorelit mängides pole võimalik jääda raskemeelseks

14:08

Tiit Tuumalu: vabaõhukino ei ole veel nii populaarne kui suveteater

13:45

"Pealtnägija" alustab hooaega uuenenud koosseisuga

12:25

Ingmar Kiviloo: tahaksin kirjutada muusikat telereklaamidele

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (07.08.2026 18:00:00)

15:25

Raadiouudised (07.08.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (07.08.2026 12:00:00)

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Tartu vald hangib Piirissaare jaoks väikelaeva

09:45

Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aastaga 2,2 protsenti

09:40

Portugalis vajab lahendamist viimaste aastakümnete suurim hariduskriis

09:35

Mitmel pool sajab hoovihma

09:25

Raadiouudised (07.08.2026 09:00:00)

06.08

Päevakaja (06.08.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo