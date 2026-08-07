Taro teatas kahe idapiiri lõigu valmimisest

Kagupiiri taristu väljaehitamine on jõudnud lõpusirgele. Nii on valmis saanud Piusa ja Saatse piirkonnas ligi 26 kilomeetri jagu piiritaristut. Sellele lisaks on ehitatud uued seiremastid, mille külge paigaldatakse seireseadmed järgmise etapina.

Koidula maanteepiiripunkti ja Saatse vahel asuvate uute piirilõikude kogupikkus on 26 kilomeetrit, millest 14 kilomeetrit on kaetud piiriaiaga ja teine osa 30-meetriste seiremastidega. Lõikude väljaehitamise maksumus oli 12 miljonit eurot, ehitust kaasrahastas Euroopa Liit, teatas siseministeerium pressiteates.

"Täna vaatasime üle äsja vastu võetud 26 kilomeetrit valminud piiritaristut, on uued 30 meetri kõrgused seiremastid püsti saanud, on korralik piiritara. Ma arvan, et Eesti maksumaksja võib olla rahul, et õige investeering sai tehtud. Kui mõelda kõigi nende väljakutsete peale, mis siin naaberriikidel on olnud illegaalse ränderündega, siis meil on selle tagasilöömiseks see piiritaristu ikka korralikult olemas," ütles siseminister Igor Taro.

Piiritaristu juurde ehitatud mastidele paigaldatakse seireseadmed, mis täidavad piiri valvamise ja kaitsmise seisukohalt erinevaid ülesandeid.

"Mastide puhul on väga head tehnilised lahendused, mis kannatavad kogu piiri turvalise tagamiseks koormuse välja. Siis tulevad klassikalised seiresüsteemid, radarisüsteemid ja droonitõrje – õigemini drooniseire süsteemid. Ja siia posti otsa sobivad ka droonitõrje vaates elektroonilise segamise seadmed. Siia piirkonda sellised seadmed sellele taristule tulevad," ütles PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Veiko Kommusaar.

Kogu idapiiri taristu väljaehitamistööd, mis lähevad maksma üle 180 miljoni euro, loodetakse valmis saada järgmisel aastal.

"Maismaapiir on nüüd 80 protsendi osas taristuga kaetud ning aasta lõpus, kui valmivad järgmised kaks lõiku kogupikkuses 20 kilomeetrit, jõuab see juba 90 protsendini," ütles Taro veel.

Maismaapiiri väljaehitamise viimased 14 kilomeetrit vajavad Taro sõnul eraldi otsustamist. "Algselt ei plaanitud seda välja ehitada, sest piirkond on looduslikult keerukas – soo ja märgalad, mis toimivad juba ka ise takistusena. Praegust rändesurve olukorda arvestades näen aga siiski, et ka see oleks vaja välja ehitada," ütles Taro.

"Selleks on vaja 18 miljonit eurot, millest 14,5 miljonit kuluks taristule ja 3,5 miljonit seireseadmetele. Siis pole meie maismaapiiril enam katmata lõike," lisas ta.

PPA-l on käimas hanked järgmiste lõikude seireseadmete soetamiseks, ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanitult või isegi ajast eest. Piirilõikudel 9-10 Koidula ja Saatse vahelisel alal on ehitaja lubanud tööd valmis saada selle aasta lõpuks.

Siseministeerium märkis, et idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseirevõimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele.