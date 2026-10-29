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Päästjad ja politseinikud saavad palgatõusuks 7,3 miljonit eurot

Eesti
Päästjad.
Päästjad. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Siseminister Igor Taro (Eesti 200) teatas, et valitsus eraldas päästjate ja politseinike palgatõusuks 7,3 miljonit eurot.

"Täna ma saan rääkida valitsuse otsuse realiseerimisest, kui palju päästjad ja politseinikud palgatõusu saavad. See puudutab päästjaid, politseinikke, piirivalvureid, häirekeskuse päästekorraldajaid. Valitsus eraldas meie valitsemisalale palgatõusuks 7,3 miljonit eurot. Palgad tõusevad 3764 ametikohal alates järgmise aasta algusest," ütles Taro valitsuse pressikonverentsil.

Taro sõnul küsis ta palgatõusuks rohkem raha, sest vajadus on suurem. Ta lisas, et valitsemisalas töötab kokku ligi 8000 inimest. "Kõik nad väärivad oma töö eest õiglast tasu. Aga riigi rahalised võimalused on piiratud ja see nõuab selgeid valikuid," ütles Taro.

"Me ei jaga seda lisaraha ühtlaselt protsendi kaupa laiali, vaid suuname selle eeskätt madalama palgaga eesliini töötajatele," sõnas Taro.

Kõige suurema palgatõusu saavad päästjad, kes saavad Taro sõnul palka juurde 140 eurot kuus, ehk päästja miinimum palk tõuseb ligi üheksa protsenti ja keskmine palk kaheksa protsenti. "Sellega jõuab päästjate keskmine palk ligikaudu 85 protsendini Eesti keskmisest. See on vajalik samm edasi, piisavaks ei saa seda pidada," tõdes siseminister.

Taro rääkis, et politseiametniku miinimumpalk tõuseb 4,4 protsenti, patrullpolitseiniku keskmine palk tõuseb üle Eesti keskmise, häirekeskuse päästekorraldaja miinimumpalk tõuseb ligi viis protsenti. Ta lisas, et palgatõusu saavad ja SMIT-i tehnikud ja klienditoe spetsialistid. "Nendel ametikohtadel, kellest ma rääkisin just peale päästjate, on palgatõus 90 eurot kuus," ütles Taro.

"Palgatõus hõlmab ka eesliini vahetuid juhte, kes ise operatiivseid ülesandeid täidavad. Teiste juhtide palgad ei tõuse. Siseministeeriumis palgad ei tõuse," lausus Taro.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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