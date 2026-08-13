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Eesti-Vene piiriületus jääb avatuks 12 tundi ööpäevas

Eesti
Koidula piiripunkt Setomaal.
Koidula piiripunkt Setomaal. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Eesti

Valitsus kinnitas siseministeeriumi ettepaneku pikendada Eesti-Vene kontrolljoonel maanteepiiripunktide ajutist 12-tunnist lahtiolekuaega tähtajatult. Samasuguse graafikuga hakkava tööle ka raudteepiiripunktid.

Valitsuse otsus tähendab, et kevadel kuni augusti lõpuni kehtestatud Narva, Koidula ja Luhamaa piiripunkti ajutine tööaeg hommikul kella seitsmest kuni õhtu kella seitsmeni pikeneb ilma, et sellise korra lõpptähtaeg oleks määratud ning ka raudteepiiripunktid on avatud samadel kellaaegadel.

"Esiteks toimub see kõik Venemaa ja Euroopa Liidu suhete laiemas kontekstis, mille tooni määrab Venemaa täiemahuline agressioonisõda Ukraina vastu," ütles siseminister Igor Taro. "Teiseks on piirangu eesmärgiks olnud piiriturvalisuse ja piiriintsidentidele reageerimise võime suurendamine ning tollikontrolli tõhustamine. Need vajadused ei ole muutunud."

Hilisõhtul ja öösel suletud piiriületus on võimaldanud politsei- ja piirivalveametil ja maksu- ja tolliametil kasutada töötajaid tõhusamalt, märkis siseministeerium. Maksu- ja tolliamet on näiteks suurendanud päevaajal piiripunktides töötajate arvu, et saavutada täielik tollikontroll.

Piiriületajate arv Narva, Luhamaa ja Koidula maanteepiiripunktis on varasemate aastatega võrreldes oluliselt langenud. Kui 2025. aasta esimesel poolaastal läbis maismaa piiripunkte kokku 512 000 inimest, siis 2026. aastal oli piiriületajaid seal 444 000 ehk 13 protsenti vähem.

Transpordivahendite piiriületuse vastavad näitajad on 43 500 sõidukit 2025. aasta esimesel poolaastal ja 35 000 sõidukit 2026. aasta samal ajal ehk 20 protsenti vähem. Tuntavalt on vähenenud ka raudteepiiripunkte läbivate rongide arv.

Taro lisas, et idapiiri täielikuks sulgemiseks praegu vajadus puudub.

"Võimaliku sulgemise aluseks saab olla tõsisem vajadus, millele saame kinnituse vastavast ohuhinnangust. Sellist ohuhinnangut meil praegu ei ole," ütles Taro.

Toimetaja: Marko Tooming

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