ERR Detroitis: hinnatõus mõjutab väikeettevõtteid ja klientide ostuharjumusi

Novembris toimuvate USA vahevalimiste eel on suure tähelepanu all Michigani osariik, kus käib senatikoha pärast tasavägine võitlus. Valijate jaoks on üks olulisemaid küsimusi majandus ja elukallidus. Detroiti väikeettevõtjad näevad hinnatõusu mõju nii oma kuludes kui ka klientide ostuharjumustes.

Ameerika Ühendriikide piirilinna Detroiti ja Kanadat lahutab vaid jõgi. Üle riike ühendava silla liiguvad iga päev tuhanded sõiduautod ja kaubaveokid. Inimesed käivad üle piiri tööl, ettevõtted teevad koostööd ning üle piiri veetakse nii ehitusmaterjale kui ka autode tootmiseks vajalikke osi.

Kanadale ja ka teistele USA suurtele kaubanduspartneritele imporditolle kehtestades lubas president Donald Trump kaitsta Ameerika ettevõtteid ja töökohti. Detroiti autoremonditöökojas, mis on tegutsenud üle 40 aasta, on varuosade kallinemine muutnud ka klientide käitumist.

"Varem maksid välismaalt toodud laagrid umbes 50 dollarit, nüüd aga 150. Varuosad on kallimaks läinud ja inimesed ei saa neid enam endale lubada. Selle asemel, et auto kohe ära parandada, ootavad nad kaks-kolm nädalat kuni raha kokku saavad," sõnas autoremonditöökoja omanik Khalaid Jadallah.

Elukallidus on vahevalimiste eel Michiganis üks keskseid küsimusi. Toidu ja kütuse hinnad mõjutavad inimeste igapäevaseid valikuid ning võivad saada määravaks ka valimiskasti juures.

"Kõik on kallis. Isegi leivapäts või auto tankimine. Mul on väike auto ja varem sain paagi täis 30–35 dollariga, nüüd kulub 45–50 dollarit. See tekitab tohutut stressi," ütles Michigani elanik Sara.

Majanduse keerulised ajad mõjutavad Detroiti väikeettevõtteid, kuid mitte kõiki ühtemoodi. Üks kohalik ehitusmaterjalide pood on sealseid elanikke teenindanud üle saja aasta ning Kanada kaupadest sõltutakse vähe. Ameerika puidu hind on omaniku sõnul kohati isegi langenud, kuid kulusid kasvatavad transport, kindlustus ja tööjõud.

"Peame konkurentsis püsimiseks leppima väiksema kasumiga. Ajad, mil saime hindu ja kasumit kasvatada, on praeguseks läbi," lausus ehituspoe omanik Raymond Formosa.

Poodi tulnud Joe plaanib parandada oma maja tagumist terrassi. Kallimad materjalid ja keeruline asjaajamine on aga remonditöid aeglustanud.

"Kõik on kallim. Hinnad muudkui tõusevad ega lähe kunagi alla," sõnas Michigani elanik Joe, lisades, et on ka remonditöid edasi lükanud.

Ehituskaupluse omanik aga majanduse olukorda nii mustades värvides ei näe. Tema sõnul räägitakse hinnatõusust valimiste eel rohkem, kuid inimesed ostavad endiselt.

"Ma ei usu, et meil praegu nii halvad ajad oleksid. Kui käin ise poodides, näen, et need on rahvast täis, kassades on järjekorrad ja inimesed kulutavad raha," ütles Formosa.

Michigan on vahevalimiste eel suure tähelepanu all, sest võitlus senatikoha pärast on tasavägine ning tulemus võib mõjutada jõudude vahekorda USA senatis.