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ERR USA-s: Põhja-Carolinas on valimiste eel kasvanud mustanahaliste poliitikahuvi

Välismaa
Valijad Põhja-Carolina valimisjaoskonna järjekorras.
Valijad Põhja-Carolina valimisjaoskonna järjekorras. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

USA vahevalimiste eel on Põhja-Carolina osariigis kasvanud mustanahaliste valijate aktiivsus. Nende hääled on eriti olulised demokraatidele, kes loodavad osariigis võita senatikoha ja parandada oma võimalusi saavutada USA senatis enamus.

Põhja-Carolina osariigis Durhami ajaloolises afroameeriklaste kirikus oli tavapärane jumalateenistus, kuid seekord ei piirdunud koguduse ühine päev aga üksnes kirikuskäiguga.

"Meie jaoks käivad usk ja kodanikukohus käsikäes. Tänase jumalateenistuse üks osa on see, et läheme kogu kogudusega ühiselt oma häält andma," sõnas pastor Abdue L. Knox.

Üle 150 aasta tegutsenud kirik on kogukonnale palju enamat kui palvepaik. Koguduse liikmete sõnul on just kirik see, kuhu pöörduda, kui ajad on rasked ja riigi abist ei piisa.

"Me anname süüa neile, kes seda vajavad ja riideid neile, kel neid pole. Hoolitseme oma kogukonna eest," ütles koguduseliige Carla.

Üheskoos valimisjaoskonda minek on aastakümnete pikkune traditsioon.

Kaks aastat tagasi jäi mustanahaliste valijate aktiivsus Põhja-Carolinas oodatust madalamaks, mis oli demokraatidele tagasilöök. Tänavu loodavad nad suuremale osalusele.

"Teeme kõik, et mustanahalised valijad oleksid motiveeritud, sest just nemad võivad järgmisel teisipäeval valimistulemuse otsustada," sõnas Põhja-Carolina senati liige, demokraat Natalie Murdock.

Valima innustatakse ka noori, kelle jaoks on üks suuremaid muresid elukallidus.

"Noored ei saa vanemate juurest välja kolida, endale korterit üürida, tööl käia ja elu nautida. Oleme 20-aastased, peaksime maailma avastama, aga me ei saa seda endale lubada, sest kõik on nii kallis," sõnas valija Kyrah.

Mustanahaliste valijate toetus on demokraatidele ajalooliselt väga oluline. Seetõttu käis koguduse jumalateenistusel ka demokraatide senatikandidaat, endine Põhja-Carolina kuberner Roy Cooper.

"Mõtlen sageli, et oleme maailma rikkaim riik ja peame leidma viisi, kuidas inimesed ei peaks valima arsti juures käimise ja toidu lauale panemise vahel. Ometi seistakse sellise valiku ees iga päev," ütles Cooper.

Kuigi Cooperil on küsitlustes kindel edumaa, loodavad demokraadid mustanahaliste valijate suurele aktiivsusele, et kindlustada võit Põhja-Carolinas.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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