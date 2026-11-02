Vahevalimiste eel lõid demokraatide tuha all hõõgunud pinged taas lõkkele

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et vahevalimiste eel on demokraatlikus parteis taas teravnenud võimuvõitlus mõõduka ja vasakpoolse tiiva vahel. Lehe hinnangul pole praegu kaalul üksnes kontroll kongressi üle, vaid ka demokraatliku partei tulevane identiteet ja suund enne 2028. aasta presidendivalimisi.

Demokraatide ridades on juba pikemat aega käinud sisevõitlus. Kui vahepeal suudeti vahevalimiste ajaks avalikku konflikti vältida, siis möödunud pühapäeval lahvatas tüli taas täie hooga.

Michigani osariigis teatas demokraat Haley Stevens, kes kaotas partei eelvalimistel napilt vasakpoolsele Abdul El-Sayedile, et toetab nüüd hoopis vabariiklast Mike Rogersit.

Stevensi ja El-Sayedi konflikti üheks põhjuseks on erimeelsused Iisraeli ja Lähis-Ida küsimustes, mis on demokraatide seas väga vastuoluline teema.

Kuigi demokraatide juhtkond ja mõõdukad mõistsid Stevensi kiiresti hukka, on viimane tüli järjekordne näide partei sees valitsevatest erimeelsustest.

Mõõdukad leiavad, et vasakpoolne tiib kahjustab partei üleriigilist mainet. Vasakpoolsed leiavad samas, et partei juhtkond ei toeta neid piisavalt. Kui demokraadid ei suuda senati üle kontrolli taastada, süüdistavad mõlemad pooled teineteist. Võidu korra püüavad aga mõlemad pooled au endale võtta, kirjutab The Wall Street Journal.

Kui El-Sayed peaks Michiganis võitma, tugevdaks see vasakpoolsete argumenti, et vasakpopulistlikuks peetav leer suudab kaalukeeleosariikides edu saavutada.

"Kui Abdul suudab võita Michiganis, siis võib võita igaüks kõikjal," ütles vasakpoolne kongressisaadik Alexandria Ocasio-Cortez. USA meedias levivad nüüd väited, et Ocasio-Cortez võib kandideerida presidendiks või Chuck Schumeri senatikohale.

Ka küsitlused viitavad sellele, et valijad kalduvad üha enam populistlikuma poliitika poole. Vasakpoolsed kandidaadid on saanud demokraatide senatikandidaatideks ka teistes tähtsates osariikides, näiteks Maine'is ja Minnesotas. Lisaks on sotsialistlik liikumine tugevnenud nii kohalikel kui ka esindajatekoja valimistel.

Partei vasakpoolne tiib väidab, et erakonna pealiin soovib endiselt jätta muljet, nagu oleksid just mõõdukad kandidaadid kõige edukamad kaalukeeleks peetavates osariikides.

"On tsentriste, kes ei taha meie võitu näha ja kes lükkavad kõik valimispäeval tekkivad tagasilöögid progressiivsete kaela," ütles vasakpoolse senaatori Bernie Sandersi asutatud rohujuuretasandi rühmituse Our Revolution tegevdirektor Joseph Geevarghese.

Tsentristliku organisatsiooni Third Way kaasasutaja Matt Bennett ütles, et soovib kõigile kandidaatidele edu, kuid väljendas samas muret, et vasakpoolsete võit võib mõjutada 2028. aasta presidendivalimiste eelvalimisprotsessi.

"Oleme mures, et need, kes plaanivad kandideerida mõõdukate platvormiga, võivad olukorda valesti tõlgendada. Mitte sellepärast, et nad poleks nutikad, vaid seetõttu, et kinnistub arusaam, mis ei pruugi vastata tegelikkusele, et demokraatidest valijad on vasakpoolsemad, kui nad tegelikult on," ütles Bennett.