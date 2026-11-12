Mississippist valiti USA senatisse üllatuslikult demokraat

USA demokraat Scott Colom sai ajaloolise üllatusvõiduga senatikoha traditsiooniliselt konservatiivses Mississippi osariigis pärast rohkem kui nädala kestnud häältelugemist 3. novembril peetud vahevalimiste järel. Colomist sai enam kui 140 aasta jooksul esimene afroameeriklane, kes sellest lõunaosariigist senatisse valiti.

Ringkonnaprokurör Colom (43) võitis ametisolevat vabariiklasest senaatorit Cindy Hyde-Smithi niigi erakordsete USA vahevalimiste ehk kõige ootamatumas tulemuses.

Vahevalimistega purustasid demokraadid vabariiklased ja taastasid enamuse kongressi mõlemas kojas.

Colomi võit nn Sügavas Lõunas muudab president Donald Trumpi tabanud tagasilöögi veelgi valusamaks, kuna valijad üle kogu riigi pöörasid tema Vabariiklikule Parteile selja isegi osariikides, mis polnud aastakümneid või kauemgi demokraati Washingtoni saatnud.

Mississippi valimistulemuse kuulutasid välja USA uudistekanalid, sealhulgas CNN, NBC ja CBS. Selle tulemusega on demokraatidel nüüd 100-liikmelises senatis 55 kohta, vabariiklastel on 44 mandaati ning üks senaatorikoht Alaska osariigis on veel selgitamisel.

Vahevalimiste tulemus oli 80-aastasele Trumpile isiklik alandus, kuna demokraatide laine pühkis üle vabariiklaste kantside, tehes temast tema ametiaja viimaseks kaheks aastaks nn lombaka pardi presidendi, kelle võimalused oma poliitikat ajada on nüüd märgatavalt väiksemad.

Kongressi üleminek demokraatide kätte lõpetab Trumpi raudse haarde USA poliitika üle ning annab demokraatidele võimu blokeerida seadusi, uurida tema administratsiooni tegevust ja takistada tema ametissenimetamisi.

Koos Mississippiga võtsid demokraadid vabariiklastelt üle kaheksa senatikohta, tehes ajaloolisi läbimurdeid Lõuna-Carolinas, Põhja-Carolinas, Iowas, Kansases, Ohios, Texases ja Maine'is – neist mitmed kohad polnud aastakümneid demokraate valinud.

Alates 2018. aastast ametis olnud Hyde-Smith tunnistas kaotust sotsiaalmeediaplatvormile X (endine Twitter) postitatud videos.

"Kuigi see ei ole tulemus, mille nimel me töötasime või mida lootsime, austan ma Mississippi valijate otsust," ütles 67-aastane senaator. "Tahan õnnitleda Scott Colomi ja soovida talle edu, kui ta võtab endale tohutu vastutuse esindada meie suurepärast osariiki."

Võitlus sügavpunases (st tugevalt vabariiklasi toetavas - toim.) Mississippis oli tasavägine kuni viimase hetkeni – see oli üllatus paljudele vaatlejatele, kes kahtlesid demokraatide sinise laine ulatuses, mis sai hoogu pahameelest, mille oli tekitanud Trumpi karm immigratsioonipoliitika, Iraani sõda ja kasvavad elamiskulud.

CNN kuulutas Colomi võitjaks kolmapäeval, kaheksa päeva pärast valimisööd, kui loetud oli umbes 99 protsenti häältest ning demokraat juhtis Hyde-Smithi ees 49,2 protsendiga 48,7 protsendi vastu, vahega 4585 häält.

"Sinine Mississippi on siin," hõiskas USA senati juhtivdemokraat Chuck Schumer X-is pärast tulemuste selgumist. "Scott Colom on ainus inimene, kes oleks sellega hakkama saanud. Teadsin seda hetkest, kui temaga kohtusin."

Colomist on saamas esimene demokraadist senaator Mississippist ligi 40 aasta jooksul ja esimene mustanahaline senaator osariigist pärast Kodusõja-järgset rekonstruktsiooniajastut.

Mississippis ei ole seadust, mis kohustaks tasavägise valimistulemuse korral hääli uuesti lugema. Siiski valmistuvad mõlema kandidaadi juriidilised meeskonnad teadete kohaselt võimalikeks vaidlustamisteks.