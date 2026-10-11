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USA vahevalimiste eel on vabariiklaste jaoks muutunud pingeliseks võitlus Texase senatikoha pärast

Välismaa
Foto: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Novembris toimuvate USA vahevalimiste eel on vabariiklaste jaoks muutunud ootamatult pingeliseks võitlus Texase senatikoha pärast. President Donald Trump on käinud osariigis korduvalt kampaaniat tegemas, kuid vabariiklastele valmistab muret rahulolematus nende endi valijate seas.

Pika ajalooga Norma kohvik Dallases on kohalike armastatud kohtumispaik juba aastakümneid. Püsikliendid tunnevad menüüd läbi ja lõhki ning jagavad meelsasti soovitusi ka uutele tulijatele.

"Kui te pole siin kooki proovinud, peate seda kindlasti tegema," rääkis vabariiklane Sue.

Magusa koogi kõrvale räägitakse kohvikus ka poliitikast. Vabariiklaste kantsis Texases on võitlus senatikoha pärast ootamatult tasavägine ning demokraadid loodavad seal võita esimest korda ligi 40 aasta jooksul. Kaalul pole üksnes Texase senatikoht, vaid ka jõudude vahekord USA kongressis, kus vabariiklaste enamus on praegu napp.

Küsitluste järgi edestab demokraat James Talarico napilt vabariiklast Ken Paxtonit. Texase praegust peaprokuröri Paxtonit on aastaid saatnud korruptsioonisüüdistused ning tema kandidatuur tekitab vastuseisu ka vabariiklaste endi seas. 

Vabariiklane Timothy rääkis, et on küll ise vabariiklane, aga Ken Paxton pole talle kunagi meeldinud. "Minu meelest on ta suli, samas ei meeldi mulle ka teine kandidaat," nentis ta.

Kristlik ligimesearmastus ja sotsiaalne õiglus

Talarico rõhutab oma kampaanias kristlikku ligimesearmastust ja sotsiaalset õiglust ning lubab Texases teha lõpu vabariiklaste aastakümneid kestnud ülemvõimule.

Demokraat Spike ütles, et Talarico on aus, räägib olulistest probleemidest ja on inimestega otsekohene. "Ta ei valeta neile," sõnas ta.

Kuid vabariiklaste rahulolematus oma kandidaadiga ei tähenda automaatselt toetust demokraatidele.

Vabariiklane Sue arvates ei vääri kumbki kandidaat häält, aga valima peab. "Seega annaksin oma hääle ilmselt ikkagi vabariiklasele, kuigi Paxtoni puhul on mul seda raske teha," nentis ta.

Pingelise valimisheitluse tõttu on USA president Donald Trump käinud oma lojaalsele toetajale Paxtonile korduvalt Texases kampaaniat tegemas. 

"Me teeme demokraadist kommunistile James Talaricole tuule alla," sõnas USA president Donald Truml. Ta lisas, et Talarico saab ülekaalukalt alistatud.

Majanduslik rahulolematus mõjutab hinnanguid president Trumpile

Valimiste eel räägitakse Dallases kõige enam aga elukallidusest. Majanduslik rahulolematus mõjutab ka hinnanguid president Trumpile. 

Vabariiklase Timothy hinnangul tegi Trump oma esimesel neljal ametiaastal palju poliitilisi otsuseid, mis inimeste elu päriselt kergendasid. Ta selgitas, et kütusehinnad langesid ja intressimäärad olid peaaegu ajalooliselt madalal tasemel. "Praegusel ametiajal pole me aga midagi sellist näinud," nentis Timothy.

Vabariiklane Michael leidis, et Trump kulutab liiga palju raha asjadele, millest tavalistel inimestel mingit kasu ei ole.

USA kongressi vahevalimised toimuvad 3.novembril.

Toimetaja: Merilin Leetna

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