Maran: praegu tundub, et kliimaseadust paraku ei tule

Kuivõrd kliimaseaduse arutelul on põrkunud Reformierakonna soov tekitada "tühi seadus" ja sotsiaaldemokraatide soov, et seadus tuleks siiski sisuline, tundub praegu, et kliimaseadust selle riigikogu koosseisu ajal vastu ei võeta, ütles ERR-ile riigikogu keskkonnakomisjoni liige Tiit Maran (SDE).

Kuivõrd keskkonnakomisjonis on sotsiaaldemokraatide, kelle toetus on seaduse vastuvõtmiseks vajalik, ja Reformierakonna arusaamad kliimaseadusest üsna erinevad, siis pole näha, et kliimaseaduse jõuaks vastu võtta riigikogu praegune koosseis, nentis Maran.

"Praegu tundub, et paraku ei tule (kliimaseadust), sest kliimaseaduse arutelul põrkusid Reformierakonna poliittehnoloogiline soov tekitada tühi seadus, mis oleks nagu nende silt, et nad on selle ära teinud, ja meiepoolne soov, et seadus oleks sisuline. Ja kuna kahe poole vahel kokkulepet ei ole võimalik saavutada, siis ei ole ei komisjonis ega ka suures saalis midagi arutada," lausus Maran.

Maran märkis, et kui eelnõu varasemates versioonides olid täpselt määratletud eesmärgid ja piirangud, siis praeguses versioonis puuduvad eesmärgid sektorite kaupa, mis tähendab, et piiranguid ettevõtlusele pole võimalik seada, mis omakorda tähendab, et tulevikus tekiks rida vaidlusi kohtutes täitevvõimu ja ettevõtjate vahel.

"Seda kaost ei ole tarvis. Lisaks seaduse põhieesmärgid terve riigi osas – need on tegelikult samm tagasi ja ei ole isegi kooskõlas näiteks 2040. aasta Euroopa Liidu eesmärkidega. Ka nendest on taganetud. Sellist seadust põhimõtteliselt sisu poolest ei oleks võimalik vastu võtta," lausus Maran.

Keskkonnakomisjoni esimehe Yoko Alenderi (Reformierakond) varasema väite, et sotsid üritavad praeguse eelnõu vastu võideldes lihtsalt saada poliitilist punktivõitu, kohta ütles Maran, et see ääretult rumal seisukoht. "Siin ei ole mitte mingit punktivõitu, siin on lihtsalt see, et me ei teeks sisutühja seadust," märkis Maran.

Marani hinnangul on ka Reformierakond aru saanud, et eelnõuga sellisel kujul edasi minna ei saa.

"Ma olen korduvalt neile öelnud, et oleme pakkunud ka kompromisse. Et pall on nende poolel, et kui te tulete kompromissidega meie juurde rääkima, siis me võime edasi minna. Seni seda ei ole toimunud. Vastupidi, tundub, et hetkel nad pigem eelistavad varianti, et seda seadust ei tule, kui et tuleks sisuline seadus," lausus Maran.

Põhiline kompromiss, mida sotsiaaldemokraadid on välja pakkunud, on seadusesse valdkondlike heite vähendamise eesmärkide panemine, ütles ta.

Alender: teen kõik, et kliimaseadus vastu võetaks

Alender ütles ERR-ile, et sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekutele pole tema hinnangul ettevõtjate seas toetust ning pigem toetatakse paindlikumat ja majandusülese eesmärgiga suunda.

Marani väite kohta, et Reformierakond tahab tühja seadust, ütles Alender, et mõistab sotside soovi teha kliimaseadus rangem.

"Kui seda tühjaks pidada, noh, ma arvan, et see ei ole nii. Sotsid toovad selle põhjenduse, et nad tahaksid rangemat seadust. Ma saan sellest aru, ma võiks isegi isiklikult seda pooldada, aga sellele lihtsalt ei ole hetkel ettevõtjate hulgas toetust. Ja ma arvan, et me ei saa liikuda ka kiiremini, kui on ettevõtjad valmis kaasa tulema ja ma arvan, et Eesti väärib seda kliimaseadust," lausus Alender.

Küsimusele, kas Reformierakond loodab endiselt, et sotsiaaldemokraadid tulevad seaduse praeguse versiooniga kaasa, vastas Alender, et see jääb sotside otsustada.

Keskkonnakomisjonis jätkatakse kliimaseaduse arutelusid, ütles Alender.

"Kuidas näiteks saaks riigikogu rolli kogu selle seaduse protsessi juures veel täpsustada. Samuti, kuna seadusega tulevad kaasa teekaardid, mis on valdkondade nii-öelda kokkulepe oma (valdkonna) ministeeriumiga, et kuidas liikuda, täpsustame veel need asjad ära. Ma loodan, et esimesel võimalusel saame komisjonis edasi liikuda," lausus ta.

"Mina teen kõik, mis on minu võimuses, selleks, et see koosseis saaks, nii nagu neli erakonda eelmistel valimistel lubasid, vastu võtta kliimaseaduse," lisas Alender.