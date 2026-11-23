"Ma vabandan ja ma soovin jätkata sotsiaalministrina. Sel päeval, kui otsustasin perearstist poliitikuks saada, käivitas mind lisaks soovile tervishoiuvaldkonda arendada ka hirm populismi ja vastandumise leviku ees. Kogesin inimeste pahatahtliku eksitamise mõju eriti teravalt koroonakriisi ajal. Võitlesin siis fakti- ning teadmistepõhise meditsiini eest ja teen seda ka täna," kirjutas Joller sotsiaalmeedias.

"Minu missioon pole muutunud. Minu tegevus sotsiaalministrina on kantud soovist muuta meie tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi ning ka rahvastikupoliitikat paremaks, ja seda isegi siis, kui vajalikud muutused on keerukad või ebapopulaarsed. Kõik minu otsused on lähtunud inimeste huvidest, et Eesti tervishoid ja sotsiaalsüsteem toimiksid ka 5, 10 ja 20 aasta pärast. Nii ministri kui ka arstina seisan jätkuvalt ka faktipõhisuse eest – otsused nii patsientide ravis kui ka riigi tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika kujundamises peavad lähtuma tegelikkusest," märkis minister.

"Ka minu umbusaldamine ministrina peab olema faktidega põhjendatud. Kuna opositsioon ja teatud huvigrupid levitavad nii meedias kui ka sotsiaalmeedias minu suunal süstemaatiliselt desinformatsiooni, pean vajalikuks tuua veel kord välja faktid koos põhjalikult läbi kaalutletud otsusega – ma ei astu sotsiaalministri kohalt tagasi.

Ma ei ole ühtegi seadust rikkunud. Ma ei ole saanud sellest, et minul kui perearstil oli alles nimistu, mitte ühtegi senti kasu. Pearaha nimistu eest läheb tervisekeskusele, kes korraldab selle eest arstiabi. Minu patsiendid on hoitud ja saanud arstiabi Eesti ühes parimas perearstikeskuses," kirjutas Joller.

Joller: seadus ei kohusta perearstil algatada oma nimistust loobumist

"Ükski seadus ei kohusta perearstil ise algatada oma nimistust loobumist. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse kohaselt võib perearsti pikaajaline asendamine kesta kuni ühe aasta, erandid lubatud lapsehoolduspuhkuse ja õpingute korral. Kui asendamine kestab kauem kui aasta, võtab tervisekassa seaduse järgi nimistu ära. Minu nimistul täitus aasta asendamist märtsis 2026 ja tervisekassa nimistu äravõtmist ei algatanud. Antud küsimus ei ole ka tervisekassa nõukogu pädevuses," märkis Joller.

"Tervisekassa ei teinud mulle erandit. Üheltki perearstilt ei ole tervisekassa andmetel nimistut ära võetud pelgalt sel põhjusel, et aasta asendamist on täis saanud – eeldusel, et samal ajal on kvaliteetne perearstiteenus tagatud. Tervisekassa on ka avalikult kinnitanud, et nad antud küsimuses ei reageerinud õigel ajal," seisis postituses.

"Nimistust loobumise avalduse saatsin ise 17. novembril. Perearstina ma pole eksinud, poliitikuna eksisin küll – ma ei hinnanud piisavalt kriitiliselt kahest rollist tulenevat konflikti. Ma oleksin pidanud nägema suuremat pilti ja oleksin pidanud ise nimistust loobuma varem. Mõistan, et inimeste õiglustunne on riivatud ja palun selle pärast vabandust. Mul oli ainult üks soov – et minu patsiendid oleks hoitud, ja tänu asendusarstile nad ka olid, seetõttu polnud tekkinud olukord ka kuidagi kriitilise küsimusena mu teadvuses. Eksisin ja vabandan selle eest. Kuid rõhutan veel kord – ühegi seaduse vastu ei ole ma isiklikult eksinud ja keegi ei ole saanud kahju," kirjutas Joller.

"Eestis on aina suurenev perearstide puudus ning asendajate leidmine reeglina vaevaline, seega selle normi üks ühele järgimisel kannataksid patsiendid. Seepärast on olnud praktika, et kui asendamine toimib, nõuded on täidetud ja kvaliteet tagatud, saab asendada ka pikemalt ja nimistu äravõtmist ei algatata. Nii läks ka minu nimistu puhul. Mu patsiendid olid ja on hoitud, aga mina pole nimistu omamisest saanud mitte mingisugust kasu," märkis minister postituses.

"Ma ei loonud endale sobivat seadust ja ma ei ole eksinud korruptsioonivastase seaduse vastu. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses plaanitavad muudatused puudutavad kõiki perearste, mitte üksnes mind. Muudatuste eesmärk on muuta perearstide asendamine paindlikumaks, et perearstiabi tagamine oleks lihtsam praegusel keerulisel ajal, mil perearste on puudu. Seadus on plaanitud jõustuma 2027. aasta märtsis, minu ministriaeg on nagunii lõppemas," sedastas Joller.

Joller: ma pole seadust rikkunud

"Ma ei astu ministri kohalt tagasi. Ma pole seadust rikkunud, minu kavatsus nimistu hoidmisel ei olnud kantud isiklikust kasust, vaid soovist, et minu patsiendid oleksid jätkuvalt hoitud," märkis minister.

"Loodan, et Eestis on jätkuvalt võimalik langetada otsuseid faktidel põhinevalt. Olen valmis vastama kõikidele täiendavatele küsimustele esmaspäeval riigikogus nii arupärimisel, korruptsioonivastases komisjonis kui ka mujal," seisis postituses.

Riigikogu opositsioon teatas eelmisel nädalal, et plaanib algatada minister Jolleri umbusaldamise, kuna ta ei loobunud õigel ajal oma perearsti nimistust. Samuti on küsimuse all, kas ta võis kasutada ministriametit enda huvides, et algatada seadusemuudatus, mis võimaldaks tal nimistu säilitada.

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti (Keskerakond) sõnul tekitab ministri tegevus tõsiseid kahtlusi huvide konflikti kohta. "Kehtiva seaduse järgi võib perearsti pikaajaline asendamine kesta kuni aasta, misjärel peaks tervisekassa perearstilt nimistu ära võtma. Minister Joller oma nimistust aga õigel ajal ei loobunud ja rikkus enam kui seitse kuud seadust," lausus ta.

"Tuleb selgitada, kas terviseamet või tervisekassa juhtis ministri tähelepanu seadusest tulenevatele nõuetele ja nõudis võimaliku rikkumise lõpetamist, ning miks tervisekassa nimistut ära ei võtnud," lisas komisjoni esimees.

Kuna Joller on ka tervisekassa nõukogu esimees, tuleb Kovalenko-Kõlvarti sõnul kontrollida, kas ta võis seda ametipositsiooni nimistu säilitamiseks ära kasutada.

Lisaks algatas Jolleri juhitav ministeerium seadusemuudatuse, mille järgi saaks perearsti asendamine kesta tema näiteks ministriks või riigikogu liikmeks olemise aja lõpuni.

Michal: tegu on poliitilise rünnakuga

Reedesel valitsuse pressikonverentsil ütles peaminister Kristen Michal (Reformierakond), et tema arvates on tegu poliitilise rünnakuga. "Karmen Joller on oma tööd teinud pühendunult, tervisekassa on viidud tasakaalu," sõnas Michal.

Ta oli peaaegu kindel, et Jollerit ei tänata tema tegude eest, kuid nentis, et kõige lühema ametiajaga inimesed poliitikas on need, kes kõige rohkem midagi teevad. Michal ütles, et kui Jolleri patsientide nimistu pole õigel ajal üle antud, siis on probleem regulatsioonis ning tervisekassa oleks pidanud sammud tegema. "Meil on arste puudu, mitte üle," lisas ta.

"Ma arvan, et tegemist on valdavalt poliitilise valimiseelse Karmen Jolleri grillimisega," nentis Michal. Ta lisas, et kui umbusaldus läbi läheb, saab Eesti ühe arsti juurde.