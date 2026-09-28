X!

Opositsioon hääletas kliimaseaduse komisjoni istungil päevakorrast välja

Eesti
Lauri Läänemets ja Yoko Alender.
Lauri Läänemets ja Yoko Alender. Autor/allikas: Priit Mürk/Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu keskkonnakomisjonis ei õnnestunud esmaspäeval opositsiooni vastuseisu tõttu lisada päevakorda kliimaseaduse eelnõu. Koalitsioon üritab kliimaseaduse päevakorda lisamist uuesti paari nädala pärast.

Keskkonnakomisjoni juht Yoko Alender (RE) ütles ERR-ile, et kuna komisjonis on koalitsiooni ja opositsiooni saadikuid võrdselt, ei õnnestunud eelnõu edasist arutamist päevakorda panna.

Alender rääkis, et nii sotsidel, Keskerakonnal kui ka koalitsioonierakondadel on kliimaseaduse koostamine olnud eelmiste riigikogu valimiste programmis ja valimistel kokku saadud kaks kolmandikku häältest annavad seaduse koostamiseks tugeva mandaadi.

"Kolm aastat on seda nüüd koostatud, neid arutelusid peetud ja me oleme riigikogus jõudnud nii kaugele, et meil on vaja arutada fraktsioonide poolt esitatud muudatusettepanekuid. Põhiliselt esitasid neid sotsid, Isamaa esitas ainult ühe ettepaneku jõustumistähtaega edasi lükata. Ja seda me siis pidimegi sel nädalal asuma tegema," ütles Alender.

"Teine asi, mis on vaja teha edasi nüüd, kus me oleme huvigruppe juba palju kuulanud, meil on olnud kaasamiskoosolekud, me oleme ka majanduskomisjonist küsinud arvamuse: me peaks siis nende arvamuste põhjal ja selle arutelu tulemusel koostama siis muudatusettepanekud ka komisjoni poolt. Juhtivkomisjon teeb tavaliselt selle töö ära, et võtab arutelud kokku ja esitab omapoolsed muudatusettepanekud. Need olidki need kaks asja, mis oli selle nädala päevakorda minu poolt pakutud," lausus Alender.

Alenderi sõnul oli opositsioon kokku leppinud, et nii majanduskomisjonis nende arvamuse andmine kliimaseaduse kohta võetakse maha ning samuti keskkonnakomisjonis võetakse kliimaseaduse arutelud maha.

Läänemets: me loosungi tegemist ei toeta

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et koalitsioon ei ole arvestanud sotside olulisi muudatusettepanekuid.

"Näiteks mis puudutab seda, et eesmärgid peaksid olema ka seaduse jõuga valdkondadele, neid pole arvestatud. Kui sellist asja ei arvestata, siis muutub see kliimaseadus sisutühjaks paberiks ja loosungiks, mida koalitsioon enne valimisi tahab teha. Sotsiaaldemokraadid soovivad, et tal tegelikult oleks ka keskkonnale positiivne mõju. Me loosungi tegemist ei toeta," rääkis Läänemets.

Läänemets lisas, et sotsidele ei sobi ka praeguse eelnõu lähenemine majandusele ja ettevõtetele. "Asjaolu, et kliimaseaduse üldeesmärgid on seatud selliselt, et aastani 2040 võib tänane saastamine samas mahus jätkuda, aga aastal 2040 ühe korraga ja ühe hetkega peavad kõik sektorid vähendama oma saastet väga kõvasti. Selline lähenemine annab väga tugeva tagasilöögi ettevõtetele ja majandusele aastal 2040. Palju mõistlikum on teha niimoodi, et me jõuame sinna etapi kaupa. See võib tähendada päris paljude ettevõtete või sektorite tagasilangust või ettevõtete sulgemist aastal 2040 ja meil ei ole võimalik seda toetada," lausus Läänemets.

Samuti ei ole tema sõnul komisjoni esitlemisele tulevaid muudatusi huvirühmadega arutatud. "Huvirühmad küll on neist kuulnud, aga tegelikult pole kuulatud ära huvirühmade arvamusi lõplikult. Ja see on ka nagu üks põhjus, miks ei ole mõtet neid arutama hakata," sõnas Läänemets.

Läänemetsa sõnul ei saa sotsid eelnõud toetada enne kui sinna on sisse viidud positiivne mõju keskkonnale ja ka ettevõtlusele.

"Kumbagi praegu selles ei ole. Enne kui neid muudatusi ei tehta, enne meil ei ole võimalik seda teha. Me kohtume homme keskkonnaühendustega ja kujundame oma lõpliku seisukoha. Ettevõtjaid me oleme kuulanud erinevates komisjonides, aga kuna keskkonnaühendusi pole siin viimasel etapil kaasatud, siis me teeme selle kaasamisringi homme iseenda jaoks ära ja saame teada anda, mis meie täpne ja lõplik hoiak selle seaduse menetlemise juures on," sõnas Läänemets.

Alender: sotsid tahavad poliitilist punktivõitu

Yoko Alenderi sõnul tõid sotsid küll oma vastuseisu põhjusena välja erineva lähenemise majandusele ja erinevatele sektoritele, aga tegelikult sotsiaaldemokraadid praegu lihtsalt kliimaseaduse vastuvõtmist ei soovi, sest nad ei ole valitsuses ja seetõttu ei saa selle eest poliitilist punktivõitu.

"Nad lihtsalt ei taha poliitilistel kampaanialikel põhjustel seda sellele koalitsioonile kinkida, aga minu meelest ei ole see aus, sest ka nemad saaksid olla selles tulevikku vaatavas seltskonnas, kes selle heaks kiidaks," ütles Alender.

"Sotside nõudmine on siis see, et me paneksime seadusesse erinevatele sektoritele siduvad eesmärgid. Kui me praegu oleme läinud seda teed, mis ühtiks riigikogu poolt kinnitatud Euroopa Liidu suunalise poliitikaga, et meil on üldeesmärk ja sektorite vaates liikmesriigid ise vaatavad, milline sektor saab millise tempoga liikuda, ja me saame seal vahel ka aastate jooksul paindlikult vaadata, kuidas tehnoloogia areneb. Neid sektoriaalseid eesmärke praegu minu teada mitte keegi ettevõtjatest ka ei toeta, pigem on kiidetud seda, et me läheme üldeesmärgi peale. Sotsid tõid selle juhtivmenetlejale sisuliseks põhjenduseks, miks nad ei taha seadusega edasi minna. Aga mulle tundub, et see on pelgalt selline silmamoondus, tegelikult nad ei taha lihtsalt, et seda kliimaseadust see riigikogu vastu võtaks," rääkis Alender.

Alender rääkis, et üritab keskkonnakomisjonis uuesti kliimaseadust päevakorda lisada ilmselt ülejärgmisel nädalal.

"Ma tahaks ikkagi anda nii sotsidele kui Keskerakonnale, kes on kliimaseaduse koostamist toetanud, teise võimaluse. Ja eriti sotsidele, kellega Hanah Lahe, kes on juhtivmenetleja, on teinud palju sisulist koostööd ja paljud nende ettepanekud on ka arvesse võetud," ütles Alender.

"Me oleme seda tööd nii palju panustanud, ettevõtjad on panustanud, ametnikud on panustanud, et sellise valimiskampaania silmamoonduse ja silmakirjaliku trikiga nüüd see aia taha keerata, minu meelest ei ole aus," lisas ta.

Valitsus kiitis kliimakindla majanduse seaduse heaks käesoleva aasta 21. mail ja saatis selle riigikokku.

Kliimakindla majanduse seadus seab riigile üldised heite vähendamise vahe-eesmärgid aastateks 2030, 2035 ja 2040. Kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050 on juba seatud riigikogu otsusega 2021. aastal. Valdkondlikud heite vähendamise eesmärgid on kirjeldatud seadusega koos käivates valdkondlikes teekaartides.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

muusikapäev

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:37

Kaido Ole: põletasin ära teosed, millega ma ei olnud rahul

14:34

Rostock ajas Konontšuki punktide toel vastast visalt taga, aga jäi võiduta

14:34

A-festival toob Tartusse liikumisteatri, Orwelli "1984" ja noorte loodud linnaruumietenduse

14:11

Tarand: rahahädas kultuuriajakirjandust võib aidata tasuline veebisisu

14:09

Kanada üritab energiaturul USA varjust välja pääseda

14:04

Kanadat esindav Gaidajenko tantsis Slovakkias üheksandaks

14:01

Meelis Oidsalu: presidendi "riigikaitse kõrgeima juhi" tiitel on eksitav

13:59

Opositsioon hääletas kliimaseaduse komisjoni istungil päevakorrast välja

13:57

"Seatapp" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 10 000 vaataja

13:55

Ajarännak viib Eesti koolilapsed 1936. aasta Berliini olümpiapäevile

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

27.09

Wadephul kaitses oma kohtumist Lavroviga

27.09

Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad

08:33

Lõuna-Korea nõuab Ukrainalt vabandust sõjavangide üleandmise avalikustamise pärast

27.09

Eesti quadide koondiselt võeti pärast autasustamist kolmas koht ära

27.09

Neeme Väli Ukraina rindevõidust: see on operatiivtasandi läbimurre

27.09

Sõja 1677. päev: Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus kaheksa inimest Uuendatud

11:40

Meedia: Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftabaasi Uuendatud

27.09

Serbia president teatas tagasiastumisest

07:10

Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste hinna alla toomiseks

27.09

Briti politsei korraldas haarangu USA õhujõudude kasutatava baasi lähistel

ilmateade

SPORT

14:34

Rostock ajas Konontšuki punktide toel vastast visalt taga, aga jäi võiduta

14:04

Kanadat esindav Gaidajenko tantsis Slovakkias üheksandaks

13:55

Ajarännak viib Eesti koolilapsed 1936. aasta Berliini olümpiapäevile

13:00

Markus Kajak jätkas oma võitude seeriat Porsche Kesk-Euroopa sarjas

loe: kultuur

14:37

Kaido Ole: põletasin ära teosed, millega ma ei olnud rahul

14:34

A-festival toob Tartusse liikumisteatri, Orwelli "1984" ja noorte loodud linnaruumietenduse

13:57

"Seatapp" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 10 000 vaataja

12:52

PÖFF-i avab Eesti kaastootmisel valminud Läti draama "Ulja"

loe: eeter

14:37

Kaido Ole: põletasin ära teosed, millega ma ei olnud rahul

13:36

ERR-i kanalid tähistavad rahvusvahelist muusikapäeva

12:24

Muusik Anett Tamm: lapsena laulsin kõigile, kes vähegi kuulata viitsisid

10:51

Priit Pius: paarisuhtes olles ei tohi oma kohustuste sisse ära kaduda

Raadiouudised

12:30

Soome valitsus kaalub võimalusi kõrge bensiinihinna leevendamiseks

12:30

Zeppelini kaubanduskeskuse asemele kerkib äri- ja elamukvartal

12:25

Raadiouudised (28.09.2026 12:00:00)

09:55

Pangad: pensionisse investeerimine on tõusutrendis

09:50

Erakorralises seisukorras saavad kliendid kasutada konkureerivat sidevõrku

09:30

Raadiouudised (28.09.2026 09:00:00)

27.09

Päevakaja (27.09.2026 18:00:00)

26.09

Uuring kinnitab, et Inimesed teevad tööajal isiklikke toimetusi

26.09

Narva-Jõesuus avati silmufestivaliga uus kultuurikvartal

26.09

ÜRO hakkab valima uut peasekretäri

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo