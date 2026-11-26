Valimisteni jäänud kuude jooksul saavad Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid koos vastu võtta kliimaseaduse, mida nad 2023. aastal valijatele lubasid, kirjutab Marti Soosaar.

Riigikogu keskkonnakomisjon sai eelmisel teisipäeval kliimaseaduse eelnõu arutamist jätkata ainult seetõttu, et kaks opositsioonisaadikut jäid istungile hiljaks ja komisjoni esimees Yoko Alender sai koalitsiooni häältega asja edasi viia. Enne seda oli eelnõu komisjonis kuude kaupa seisnud, sest hääled jagunesid viis viie vastu. Mis saab edasi ja kas seadus lõpuks vastu võetakse, see selgub lähiajal.

Valimistel saadi mandaat kliimaseaduse vastuvõtmiseks

Valimistel 2023. aastal lubasid kliimaseadust Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid ning see lubadus jõudis ka nende ühisesse koalitsioonileppesse. Kui võrdleme seda näiteks maksuküüru kaotamise lubadusega, siis seda lubas toona ainult Reformierakond. Nüüdseks on see meil seadusena olemas, sest reformierakondlased surusid selle nui neljaks läbi. Mitte keegi teine seda ei soovinud, kuid selline oli koalitsiooni tegemise hind.

Sama võiks öelda kaughasartmängumaksu langetamise kohta. Rahva suure enamuse toetust sellel muudatusel polnud, kuid oli Tanel Teini näol aktiivne eestkõneleja ning asi sai tehtud.

Kliimaseadust on oodatud kolm ja pool aastat ning ärategemiseks on nüüd jäänud vähem kui neli kuud. Kolm liberaalset erakonda on keskkonnateemadel taas valijatel tõmmanud naha üle kõrvade. Tihti on keskkonnateema see, mis tuuakse ohvriks kohe, kui koalitsioonitegijatel on seal erinev nägemus. Nagu näeme, ei võidelda selle eest piisavalt ka siis, kui koalitsioonikaaslased on programmis selle osas olnud ühel meelel.

Sotsiaaldemokraadid küll lahkusid vahepeal valitsusest, kuid nende kolme erakonna saadikutest piisab riigikogus endiselt, et seadus vastu võtta. Kliimakoalitsioon on riigikogus jätkuvalt olemas, aga paraku puudub üksmeel.

Pärast märtsikuiseid riigikogu valimisi sellist enamust tõenäoliselt enam ei ole. Emori novembri küsitluses on esikohal Keskerakond ja kolmandal kohal Isamaa, kelle saadikud on komisjonis kliimaseaduse vastu hääletanud.

Isegi kui sotsiaaldemokraadid tulevad valimistelt kuldmedaliga, ei saa nad valitsust moodustada ilma Isamaa või Keskerakonnata ja sellises valitsuses kliimaseaduses kokku ei lepita. Kui tööandjate keskliit soovitab jätta seaduse järgmisele riigikogule, tähendab see tegelikult seda, et järgmise nelja aasta jooksul Eesti kliimaseadust ei saa. Eks venitajad seda ju tegelikult soovivadki.

Kliimaseaduse eelnõu vajab siiski olulisi muudatusi

Praegust eelnõu ei saa siiski sellisel kujul heaks kiita. Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Maia-Liisa Anton on kirjutanud, et eelnõu taganeb Eesti senistest kliimaeesmärkidest ja lubab järgmise kümne aasta jooksul heidet isegi suurendada võrreldes riigi enda prognoosiga. Sektoritele ei sea see ühtegi siduvat sihti ning Euroopa Liidu 2040. aasta eesmärgi täitmiseks sellest ei piisa.

Keskkonnaõiguse keskuse jurist Kertu Birgit Anton on juhtinud tähelepanu sellele, et riigikohus on nõudnud õiguslikult siduvat, etapiviisilist ja sektoripõhist heitekoguste jaotuskava, mida eelnõus kahjuks ei ole.

Sotsiaaldemokraadid on teinud muudatusettepanekuid just nende puuduste parandamiseks. Nad soovivad sektorite eesmärgid tagasi seadusesse, üldeesmärgid kooskõlla Eesti rahvusvaheliste kohustustega ja teekaartidele õiguslikku tähendust.

Sotsist riigikogu liikme Tiit Marani sõnul võttis Reformierakond neist üle ainult sõltumatu kontrollmehhanismi, mis üksi palju ei muuda. Kui seaduses pole siduvaid eesmärke, mille täitmist kontrollida, siis mida peaksid tegema sõltumatud kontrollijad?

Praegu hääletavad sotsiaaldemokraadid seaduse vastu, kui nende ettepanekuid arvesse ei võeta, ning Reformierakond ja Eesti 200 ei taha neid arvesse võtta, kuigi koalitsioonil pole ilma sotsiaaldemokraatideta riigikogus kindlat enamust. Nii ei saa ükski neist kolmest erakonnast seadust, mida ta valijatele lubas.

Rohelised ootavad, et Reformierakond ja Eesti 200 võtaksid sotsiaaldemokraatide ettepanekud uuesti arutusele ning et sotsiaaldemokraadid oleksid valmis seaduse poolt hääletama, kui olulisem osa nende nõudmistest on sisse saanud.

Must lagi on meie toal...

ÜRO kliimakonverents COP31 lõppes ilma kokkuleppeta, esimest korda nii ulatuslikult pärast Kopenhaagenit 2009. aastal. Eesti kohustusi see ei muuda, sest Euroopa Liidu kliimaeesmärgid kehtivad edasi ja Eesti peab neist oma osa täitma.

Kui ÜRO tasandil edasiminekut ei tule, sõltub kliimapoliitika järgmistel aastatel veel rohkem sellest, mida Euroopa riigid ise otsustavad teha ning Eestis peaks selle aluseks olema kliimaseadus. Ettevõtted, kes kaaluvad praegu investeeringuid taastuvenergeetikasse, salvestuslahendustesse või uutesse tootmisvõimsustesse, peavad teadma, millised nõuded neile kümne aasta pärast kehtivad ja siduvate sektorieesmärkidega seadus annaks neile selle teadmise.

Valimisteni jäänud kuude jooksul saavad Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid koos vastu võtta seaduse, mida nad 2023. aastal valijatele lubasid. Rohelised kutsuvad neid selles kokku leppima. Vastasel juhul tuleb valijatele tunnistada, et kolmekesi ei suudetud ära korraldada isegi sellist asja, mis oli kõigi valimisprogrammides.